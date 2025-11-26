Minutes Networ (MNTX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Minutes Networ (MNTX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:43:52 (UTC+8)
USD

Minutes Networ (MNTX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Minutes Networ (MNTX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 8.05M
$ 8.05M
Celková ponuka:
$ 79.94M
$ 79.94M
Počet coinov v obehu:
$ 77.67M
$ 77.67M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 51.85M
$ 51.85M
Historické maximum:
$ 0.455
$ 0.455
Historické minimum:
$ 0.0926428828786598
$ 0.0926428828786598
Aktuálna cena:
$ 0.1037
$ 0.1037

Minutes Networ (MNTX) informácie

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Oficiálna webová stránka:
https://minutesnetworktoken.io/
Biela kniha:
https://minutesnetworktoken.io/documents/Minutes-Network-Token-Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x5c697fee285b513711a816018dbb34dc0cfc4875

Minutes Networ (MNTX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Minutes Networ (MNTX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MNTX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MNTX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MNTX tokenomiku, preskúmajte cenu MNTX tokenu naživo!

Ako kúpiť MNTX

Máte záujem pridať Minutes Networ (MNTX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MNTX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Minutes Networ (MNTX) história cien

Analýza histórie cien MNTX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MNTX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MNTX asi smeruje? Naša MNTX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov