Aktuálna dnešná cena Minutes Networ je 0.122USD. Trhová kapitalizácia MNTX je 9,475,888.718USD. Sledujte aktualizácie cien MNTX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Minutes Networ Logo

Minutes Networ kurz (MNTX)

1 MNTX na USD aktuálnu cenu:

$0.122
0.00%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:59 (UTC+8)

Dnešná cena Minutes Networ

Aktuálna dnešná cena Minutes Networ (MNTX) je $ 0.122, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MNTX na USD konverzný kurz je $ 0.122 za MNTX.

Minutes Networ sa v súčasnosti radí na #1109 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9.48M, pričom počet coinov v obehu je 77.67M MNTX. Počas posledných 24 hodín sa MNTXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1184 (low) do $ 0.122 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.5035847309180984, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.12356632139260672.

V krátkodobom vývoji sa MNTX zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -28.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 27.46.

Minutes Networ (MNTX) informácie o trhu

No.1109

$ 9.48M
$ 27.46
$ 61.00M
77.67M
500,000,000
79,789,012.52592564
15.53%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Minutes Networ je $ 9.48M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 27.46. Počet coinov v obehu MNTX je 77.67M, pričom celková zásoba je 79789012.52592564. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 61.00M.

História cien Minutes Networ v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1184
24 hod Low
$ 0.122
24 hod High

$ 0.1184
$ 0.122
$ 0.5035847309180984
$ 0.12356632139260672
0.00%

0.00%

-28.32%

-28.32%

Minutes Networ (MNTX) história cien USD

Sledujte zmeny cien Minutes Networ za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.1279-51.19%
60 dní$ -0.2007-62.20%
90 dní$ -0.2511-67.31%
Minutes Networ dnešná zmena ceny

Dnes MNTX zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Minutes Networ zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.1279 (-51.19%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Minutes Networ zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MNTX zmenu o $ -0.2007 (-62.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Minutes Networ zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.2511 (-67.31%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Minutes Networ (MNTX)?

Pozrite si Minutes Networstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Minutes Networ

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Minutes Networ, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Minutes Networ?

MNTX prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact MNTX valuations.

Adoption & Utility: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand and price appreciation.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and circulating supply affect scarcity and value.

Technology Development: Network upgrades, security improvements, and feature releases influence investor perception.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact trading accessibility and institutional adoption.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings directly affect price stability and volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Minutes Networ?

People want to know Minutes Network (MNTX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate gains/losses, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Minutes Networ

Cenová predikcia Minutes Networ (MNTX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MNTX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Minutes Networ (MNTX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Minutes Networ mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Minutes Networ v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MNTX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Minutes Networ Cenové predikcie.

O Minutes Networ

MNTX is a cryptocurrency asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions over the internet. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and add them to the blockchain, ensuring the integrity and security of the network. MNTX is typically used for online payments, remittances, and in various decentralized applications (dApps) within its ecosystem. Its supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions. MNTX aims to provide a decentralized, transparent, and efficient alternative to traditional financial systems.

Ako nakupovať a investovať Minutes Networ

Ste pripravení začať s Minutes Networ? Nákup MNTX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Minutes Networ. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Minutes Networ (MNTX) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 77.67M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Minutes Networ sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Minutes Networ (MNTX)

Čo je Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Minutes Networ zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Minutes Networ webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Minutes Networ

Akú hodnotu bude mať 1 Minutes Networ v roku 2030?
Ak by hodnota Minutes Networ rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Minutes Networ podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Minutes Networ (MNTX) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
Top správy

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

