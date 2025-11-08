Aktuálna dnešná cena Minutes Networ je 0.122USD. Trhová kapitalizácia MNTX je 9,475,888.718USD. Sledujte aktualizácie cien MNTX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Minutes Networ je 0.122USD. Trhová kapitalizácia MNTX je 9,475,888.718USD. Sledujte aktualizácie cien MNTX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Minutes Networ (MNTX) je $ 0.122, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MNTX na USD konverzný kurz je $ 0.122 za MNTX.
Minutes Networ sa v súčasnosti radí na #1109 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9.48M, pričom počet coinov v obehu je 77.67M MNTX. Počas posledných 24 hodín sa MNTXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1184 (low) do $ 0.122 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.5035847309180984, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.12356632139260672.
V krátkodobom vývoji sa MNTX zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -28.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 27.46.
Minutes Networ (MNTX) informácie o trhu
No.1109
$ 9.48M
$ 27.46
$ 61.00M
77.67M
500,000,000
79,789,012.52592564
15.53%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Minutes Networ je $ 9.48M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 27.46. Počet coinov v obehu MNTX je 77.67M, pričom celková zásoba je 79789012.52592564. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 61.00M.
História cien Minutes Networ v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1184
24 hod Low
$ 0.122
24 hod High
$ 0.1184
$ 0.122
$ 0.5035847309180984
$ 0.12356632139260672
0.00%
0.00%
-28.32%
-28.32%
Minutes Networ (MNTX) história cien USD
Sledujte zmeny cien Minutes Networ za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.1279
-51.19%
60 dní
$ -0.2007
-62.20%
90 dní
$ -0.2511
-67.31%
Minutes Networ dnešná zmena ceny
Dnes MNTX zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Minutes Networ zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.1279 (-51.19%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Minutes Networ zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MNTX zmenu o $ -0.2007 (-62.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Minutes Networ zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.2511 (-67.31%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Minutes Networ (MNTX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Minutes Networ, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Minutes Networ?
MNTX prices are influenced by several key factors:
Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact trading accessibility and institutional adoption.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings directly affect price stability and volatility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Minutes Networ?
People want to know Minutes Network (MNTX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate gains/losses, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Minutes Networ
Cenová predikcia Minutes Networ (MNTX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MNTX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Minutes Networ (MNTX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Minutes Networ mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Minutes Networ v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MNTX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Minutes Networ Cenové predikcie.
O Minutes Networ
MNTX is a cryptocurrency asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions over the internet. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and add them to the blockchain, ensuring the integrity and security of the network. MNTX is typically used for online payments, remittances, and in various decentralized applications (dApps) within its ecosystem. Its supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions. MNTX aims to provide a decentralized, transparent, and efficient alternative to traditional financial systems.
Ako nakupovať a investovať Minutes Networ
Ste pripravení začať s Minutes Networ? Nákup MNTX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Minutes Networ. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Minutes Networ (MNTX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 77.67M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Minutes Networ sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Minutes Networ
Vlastníctvo Minutes Networ vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Minutes Networ (MNTX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Minutes Networ
Akú hodnotu bude mať 1 Minutes Networ v roku 2030?
Ak by hodnota Minutes Networ rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Minutes Networ podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMinutes Networ?
Dnešná cena Minutes Networ je $ 0.122. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Minutes Networ stále dobrou investíciou?
Minutes Networ zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MNTX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Minutes Networ?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Minutes Networ v hodnote $ 27.46.
Aká je aktuálna cena Minutes Networ?
Živá cena MNTX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Minutes Networ vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MNTX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Minutes Networ?
Cenu MNTX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,152.58
+2.33%
ETH
3,436.56
+4.21%
SOL
163.43
+5.16%
COAI
1.1842
+8.37%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MNTX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MNTX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Minutes Networ pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Minutes Networ v tomto roku?
Cena Minutes Networ by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Minutes Networ (MNTX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:59 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.