Objavte kľúčové informácie o Marinade Finance (MNDE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:16:36 (UTC+8)
Marinade Finance (MNDE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Marinade Finance (MNDE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 700.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 46.14M
Historické maximum:
$ 0.28
Historické minimum:
$ 0.028223705314342616
Aktuálna cena:
$ 0.06591
Marinade Finance (MNDE) informácie

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Oficiálna webová stránka:
https://marinade.finance/
Biela kniha:
https://docs.marinade.finance/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/MNDEFzGvMt87ueuHvVU9VcTqsAP5b3fTGPsHuuPA5ey

Marinade Finance (MNDE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Marinade Finance (MNDE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MNDE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MNDE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MNDE tokenomiku, preskúmajte cenu MNDE tokenu naživo!

Ako kúpiť MNDE

Máte záujem pridať Marinade Finance (MNDE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MNDE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Marinade Finance (MNDE) história cien

Analýza histórie cien MNDE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MNDE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MNDE asi smeruje? Naša MNDE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

