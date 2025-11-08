Marinade Finance História cien
Marinade Finance (MNDE) história cien
Časové obdobie: 2025-08-07 ~ 2025-11-07
- Denne
- Týždenne
- Mesačne
Marinade Finance aktuálna cena
Marinade Finance sa v súčasnosti obchoduje na úrovni 0.07595 USD. Má trhovú kapitalizáciu 0.00 USD a 24-hodinový objem obchodovania 0.00 USD. Viac MNDE údajov nájdete na stránke s aktuálnymi cenami MEXC.
Používatelia môžu na základe Marinade Finance živých cenových štatistík analyzovať aktuálne trhové trendy a predpovedať krátkodobé aj dlhodobé pohyby cien. Vďaka údajom v reálnom čase, ktoré máte na dosah ruky, môžete prijímať informované rozhodnutia a získať prehľad o potenciálnych budúcich cenových predikciách pre Marinade Finance.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:02:34 (UTC+8)
Marinade Finance Zdroje MEXC
O Marinade Finance (MNDE) histórii cien
Marinade Finance monitorovanie cenovej histórie je základným nástrojom pre investorov do kryptomien, ktorý im umožňuje jednoducho sledovať výkonnosť svojich investícií. Táto funkcia ponúka komplexný pohľad na Marinade Finance cenové pohyby v priebehu času, vrátane otváracej hodnoty, maximálnej a záverečnej ceny, ako aj objemu obchodov. Okrem toho poskytuje rýchly pohľad na denné percentuálne zmeny a zvýrazňuje dni s výraznými cenovými výkyvmi. Je pozoruhodné, že Marinade Finance dosiahlo najvyššiu hodnotu dňa -, pričom sa vyšplhalo na ohromujúcu hodnotu 0 USD. Tieto uvedené informácie o cene pochádzajú výlučne z histórie obchodovania MEXC, čo zaručuje spoľahlivosť a presnosť. Naše historické Marinade Finance údaje o cenách sú dostupné v rôznych intervaloch: 1 deň, 1 týždeň a 1 mesiac zahŕňajúce metriky open, high, low, close a objemu. Tieto údaje sú starostlivo testované na konzistenciu, úplnosť a presnosť, vďaka čomu sú ideálne na obchodné simulácie a spätné testovanie. Tieto súbory údajov sú dostupné na bezplatné stiahnutie a aktualizujú sa v reálnom čase, čo predstavuje cenný zdroj pre investorov.
Marinade Finance Žiadosti historických údajov v obchodovaní
Marinade FinanceHistorické údaje hrajú kľúčovú úlohu v obchodných stratégiách. Takto sa využívajú:
1. Technická analýza: Obchodníci využívajú historické údaje Marinade Finance na identifikáciu trhových trendov a vzorov. Pomocou nástrojov, ako sú grafy a vizuálne pomôcky, rozlišujú vzory, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní o vstupe na trh a výstupe z neho. Efektívny prístup zahŕňa ukladanie historických údajov Marinade Finance do GridDB a ich analýzu pomocou Pythonu pomocou knižníc ako Matplotlib na vizualizáciu a Pandas, Numpy a Scipy na analýzu údajov.
2. Cenová predikcia: Historické údaje sú kľúčové pri predikcii Marinade Finance cenových pohybov. Skúmaním minulých trhových trendov môžu obchodníci rozpoznať vzorce a predpovedať budúce správanie na trhu. Podrobné historické údaje Marinade Finance spoločnosti MEXC, ktoré minútu po minúte poskytujú informácie o otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých cenách, sú kľúčové pre vývoj a trénovanie prediktívnych modelov, čím pomáhajú pri informovaných obchodných rozhodnutiach.
3. Rizikové riadenie: Prístup k historickým údajom umožňuje obchodníkom vyhodnotiť riziká spojené s Marinade Finance investíciami. Pomáha pochopiť volatilitu Marinade Finance, čo vedie k informovanejším investičným rozhodnutiam.
4. Správa portfólia: Historické údaje pomáhajú pri sledovaní výkonnosti investícií v čase. To umožňuje obchodníkom identifikovať aktíva, ktoré nefungujú dobre, a upraviť svoje portfóliá tak, aby optimalizovali výnosy.
5. Tréning obchodných robotov: Marinade Finance Historické údaje o trhu kryptomeny OHLC (open, high, low, close) je možné stiahnuť na školenie Marinade Finance obchodných robotov s cieľom dosiahnuť vyššiu výkonnosť trhu.
Tieto nástroje a zdroje umožňujú obchodníkom ponoriť sa hlboko do historických údajov Marinade Finance a poskytujú cenné poznatky a potenciál na zlepšenie ich obchodných stratégií.
História cien populárnych kryptomien
Vytvorili sme zoznam podobných cenových predikcií tokenov podľa vašich záujmov. Skontrolujte si to hneď teraz!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tento obsah je poskytovaný len na informačné účely, nepredstavuje ponuku ani žiadosť o ponuku, ani odporúčanie od MEXC na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera, finančného produktu alebo nástroja uvedeného v obsahu a nepredstavuje investičné poradenstvo, finančné poradenstvo, poradenstvo v oblasti obchodovania ani žiadny iný druh poradenstva. Prezentované údaje môžu odrážať ceny aktív obchodované na burze MEXC, ako aj na iných burzách kryptomien a na platformách trhových údajov. MEXC si môže účtovať poplatky za spracovanie transakcií s kryptomenami, ktoré sa nemusia prejaviť v zobrazených cenách konverzie. MEXC nezodpovedá za žiadne chyby alebo oneskorenia v obsahu, ani za žiadne kroky podniknuté na základe akéhokoľvek obsahu.
Prečítajte si a porozumte „Zmluve s používateľom" a „Zásadám ochrany osobných údajov"