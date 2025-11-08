Aktuálna dnešná cena Marinade Finance je 0.07353USD. Trhová kapitalizácia MNDE je 0USD. Sledujte aktualizácie cien MNDE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Marinade Finance je 0.07353USD. Trhová kapitalizácia MNDE je 0USD. Sledujte aktualizácie cien MNDE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Marinade Finance (MNDE) je $ 0.07353, s 7.07% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MNDE na USD konverzný kurz je $ 0.07353 za MNDE.
Marinade Finance sa v súčasnosti radí na #3730 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 MNDE. Počas posledných 24 hodín sa MNDEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.06684 (low) do $ 0.07555 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.6674570026607753, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.028223705314342616.
V krátkodobom vývoji sa MNDE zmenilo o +0.45% za poslednú hodinu a o -31.54% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 60.91K.
Marinade Finance (MNDE) informácie o trhu
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Marinade Finance je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 60.91K. Počet coinov v obehu MNDE je 0.00, pričom celková zásoba je 700000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 51.47M.
História cien Marinade Finance v USD
Marinade Finance (MNDE) história cien USD
Sledujte zmeny cien Marinade Finance za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0048553
+7.07%
30 dní
$ -0.06107
-45.38%
60 dní
$ -0.01647
-18.30%
90 dní
$ -0.01647
-18.30%
Marinade Finance dnešná zmena ceny
Dnes MNDE zaznamenal zmenu o $ +0.0048553 (+7.07%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Marinade Finance zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.06107 (-45.38%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Marinade Finance zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MNDE zmenu o $ -0.01647 (-18.30%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Marinade Finance zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01647 (-18.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Marinade Finance (MNDE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Marinade Finance, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Marinade Finance?
MNDE price is influenced by several key factors:
1. Solana ecosystem performance - as MNDE operates on Solana blockchain 2. Total Value Locked (TVL) in Marinade's liquid staking protocol 3. Solana staking demand and rewards 4. DeFi market sentiment and liquid staking adoption 5. Token utility and governance participation 6. Competition from other liquid staking providers 7. Regulatory developments affecting staking services 8. Overall cryptocurrency market trends 9. Protocol updates and partnerships
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Marinade Finance?
People want to know Marinade Finance (MNDE) price today for several key reasons:
Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold MNDE tokens effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor MNDE value to assess their overall crypto portfolio performance.
Market analysis - Price data helps evaluate MNDE's trend, volatility, and potential future movements.
Staking rewards - Since Marinade Finance offers liquid staking services for Solana, users track MNDE prices to optimize their staking strategies.
DeFi opportunities - Current pricing helps identify arbitrage or yield farming opportunities within the Solana ecosystem.
Investment timing - Knowing today's price helps determine optimal entry or exit points for long-term positions.
Risk management - Real-time prices enable proper position sizing and stop-loss decisions.
The immediate price information is crucial for making informed financial decisions in the fast-moving cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Marinade Finance
Cenová predikcia Marinade Finance (MNDE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MNDE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Marinade Finance (MNDE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Marinade Finance mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Marinade Finance v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MNDE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Marinade Finance Cenové predikcie.
O Marinade Finance
MNDE is a digital asset that operates on a blockchain network. Its primary purpose is to facilitate transactions within its ecosystem, providing a decentralized and secure method of transferring value. The asset uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, with the specifics of this mechanism being widely accepted within the crypto community. MNDE's supply and issuance model is designed to be transparent and predictable, with new coins being issued at a steady rate. The asset is typically used for payments and transfers, but it can also be used for other applications within its ecosystem, such as smart contracts and decentralized applications.
Čo je Marinade Finance (MNDE)
Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.
Marinade Finance Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Marinade Finance zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Marinade Finance
Akú hodnotu bude mať 1 Marinade Finance v roku 2030?
Ak by hodnota Marinade Finance rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Marinade Finance podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMarinade Finance?
Dnešná cena Marinade Finance je $ 0.07353. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Marinade Finance stále dobrou investíciou?
Marinade Finance zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MNDE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Marinade Finance?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Marinade Finance v hodnote $ 60.91K.
Aká je aktuálna cena Marinade Finance?
Živá cena MNDE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Marinade Finance vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MNDE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Marinade Finance?
Cenu MNDE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,152.58
+2.33%
ETH
3,436.56
+4.21%
SOL
163.43
+5.16%
COAI
1.1842
+8.37%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MNDE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MNDE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Marinade Finance pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Marinade Finance v tomto roku?
Cena Marinade Finance by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Marinade Finance (MNDE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:52 (UTC+8)
