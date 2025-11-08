BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena MULTIVERSE MONKEY je 0.00184USD. Trhová kapitalizácia MMON je 0USD. Sledujte aktualizácie cien MMON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena MULTIVERSE MONKEY je 0.00184USD. Trhová kapitalizácia MMON je 0USD. Sledujte aktualizácie cien MMON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MMON

MMON informácie o cene

Čo je MMON

MMON biela kniha

MMON oficiálna webová stránka

MMON tokenomika

MMON predpoveď cien

MMON história

MMON Sprievodca nákupom

MMON-na-fiat prevodník mien

MMON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

MULTIVERSE MONKEY Logo

MULTIVERSE MONKEY kurz (MMON)

1 MMON na USD aktuálnu cenu:

$0.00184
$0.00184$0.00184
-5.64%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:44 (UTC+8)

Dnešná cena MULTIVERSE MONKEY

Aktuálna dnešná cena MULTIVERSE MONKEY (MMON) je $ 0.00184, s 5.64% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MMON na USD konverzný kurz je $ 0.00184 za MMON.

MULTIVERSE MONKEY sa v súčasnosti radí na #4479 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 MMON. Počas posledných 24 hodín sa MMONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0018 (low) do $ 0.00207 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.042695293829316555, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.001090839978500265.

V krátkodobom vývoji sa MMON zmenilo o +0.54% za poslednú hodinu a o -61.19% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 36.15K.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) informácie o trhu

No.4479

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 36.15K
$ 36.15K$ 36.15K

$ 11.04M
$ 11.04M$ 11.04M

0.00
0.00 0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

0.00%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia MULTIVERSE MONKEY je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 36.15K. Počet coinov v obehu MMON je 0.00, pričom celková zásoba je 5999999999.5. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 11.04M.

História cien MULTIVERSE MONKEY v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0018
$ 0.0018$ 0.0018
24 hod Low
$ 0.00207
$ 0.00207$ 0.00207
24 hod High

$ 0.0018
$ 0.0018$ 0.0018

$ 0.00207
$ 0.00207$ 0.00207

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555

$ 0.001090839978500265
$ 0.001090839978500265$ 0.001090839978500265

+0.54%

-5.64%

-61.19%

-61.19%

MULTIVERSE MONKEY (MMON) história cien USD

Sledujte zmeny cien MULTIVERSE MONKEY za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00011-5.64%
30 dní$ -0.00783-80.98%
60 dní$ -0.01939-91.34%
90 dní$ -0.03608-95.15%
MULTIVERSE MONKEY dnešná zmena ceny

Dnes MMON zaznamenal zmenu o $ -0.00011 (-5.64%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

MULTIVERSE MONKEY zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00783 (-80.98%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

MULTIVERSE MONKEY zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MMON zmenu o $ -0.01939 (-91.34%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

MULTIVERSE MONKEY zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.03608 (-95.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

Pozrite si MULTIVERSE MONKEYstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre MULTIVERSE MONKEY

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MULTIVERSE MONKEY, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny MULTIVERSE MONKEY?

MULTIVERSE MONKEY (MMON) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor speculation drive short-term price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market trends impact MMON alongside other digital assets.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MULTIVERSE MONKEY?

People want to know MULTIVERSE MONKEY (MMON) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and investment timing. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders buy low or sell high. Investors track daily performance to assess gains/losses and make informed decisions about holding or trading their MMON positions.

Cenové predikcie pre MULTIVERSE MONKEY

Cenová predikcia MULTIVERSE MONKEY (MMON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MMON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MULTIVERSE MONKEY (MMON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena MULTIVERSE MONKEY mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MULTIVERSE MONKEY v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MMON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MULTIVERSE MONKEY Cenové predikcie.

O MULTIVERSE MONKEY

MMON (Mooncoin) is a decentralized digital asset that operates on its own blockchain. It was designed with the primary purpose of fostering a user-friendly platform for microtransactions, making it ideal for small-scale purchases and transfers. Mooncoin uses a proof-of-work consensus mechanism, similar to Bitcoin, but with a faster block time and a larger maximum supply, aiming to provide a more scalable and accessible solution. It also incorporates a unique feature known as "Moon Word," a scripting language that allows data storage on its blockchain. This makes Mooncoin not just a transactional currency, but also a platform for blockchain-based applications and innovations.

Ako nakupovať a investovať MULTIVERSE MONKEY

Ste pripravení začať s MULTIVERSE MONKEY? Nákup MMON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom MULTIVERSE MONKEY. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu MULTIVERSE MONKEY (MMON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a MULTIVERSE MONKEY sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Čo môžete urobiť s MULTIVERSE MONKEY

Vlastníctvo MULTIVERSE MONKEY vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup MULTIVERSE MONKEY (MMON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY Zdroj

Pre hlbšie pochopenie MULTIVERSE MONKEY zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna MULTIVERSE MONKEY webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o MULTIVERSE MONKEY

Akú hodnotu bude mať 1 MULTIVERSE MONKEY v roku 2030?
Ak by hodnota MULTIVERSE MONKEY rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MULTIVERSE MONKEY podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:44 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o MULTIVERSE MONKEY

MMON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície MMON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s MMON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s MULTIVERSE MONKEY (MMON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem MULTIVERSE MONKEY a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
MMON/USDT
$0.00184
$0.00184$0.00184
-5.64%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$23.06
$23.06$23.06

+130.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006712
$0.00006712$0.00006712

+1,242.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009695
$0.009695$0.009695

+142.37%

Flux

Flux

FLUX

$0.19384
$0.19384$0.19384

+77.29%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010000
$0.000010000$0.000010000

+66.66%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02328
$0.02328$0.02328

+43.97%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

MMON-na-USD kalkulačka

Suma

MMON
MMON
USD
USD

1 MMON = 0.00184 USD