Aktuálna dnešná cena MULTIVERSE MONKEY je 0.00184USD. Trhová kapitalizácia MMON je 0USD. Sledujte aktualizácie cien MMON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena MULTIVERSE MONKEY je 0.00184USD. Trhová kapitalizácia MMON je 0USD. Sledujte aktualizácie cien MMON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena MULTIVERSE MONKEY (MMON) je $ 0.00184, s 5.64% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MMON na USD konverzný kurz je $ 0.00184 za MMON.
MULTIVERSE MONKEY sa v súčasnosti radí na #4479 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 MMON. Počas posledných 24 hodín sa MMONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0018 (low) do $ 0.00207 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.042695293829316555, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.001090839978500265.
V krátkodobom vývoji sa MMON zmenilo o +0.54% za poslednú hodinu a o -61.19% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 36.15K.
MULTIVERSE MONKEY (MMON) informácie o trhu
No.4479
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 36.15K
$ 36.15K$ 36.15K
$ 11.04M
$ 11.04M$ 11.04M
0.00
0.00 0.00
5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5
5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5
0.00%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia MULTIVERSE MONKEY je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 36.15K. Počet coinov v obehu MMON je 0.00, pričom celková zásoba je 5999999999.5. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 11.04M.
História cien MULTIVERSE MONKEY v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0018
$ 0.0018$ 0.0018
24 hod Low
$ 0.00207
$ 0.00207$ 0.00207
24 hod High
$ 0.0018
$ 0.0018$ 0.0018
$ 0.00207
$ 0.00207$ 0.00207
$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555
$ 0.001090839978500265
$ 0.001090839978500265$ 0.001090839978500265
+0.54%
-5.64%
-61.19%
-61.19%
MULTIVERSE MONKEY (MMON) história cien USD
Sledujte zmeny cien MULTIVERSE MONKEY za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00011
-5.64%
30 dní
$ -0.00783
-80.98%
60 dní
$ -0.01939
-91.34%
90 dní
$ -0.03608
-95.15%
MULTIVERSE MONKEY dnešná zmena ceny
Dnes MMON zaznamenal zmenu o $ -0.00011 (-5.64%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
MULTIVERSE MONKEY zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00783 (-80.98%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
MULTIVERSE MONKEY zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MMON zmenu o $ -0.01939 (-91.34%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
MULTIVERSE MONKEY zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.03608 (-95.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MULTIVERSE MONKEY (MMON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MULTIVERSE MONKEY, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny MULTIVERSE MONKEY?
MULTIVERSE MONKEY (MMON) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor speculation drive short-term price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market trends impact MMON alongside other digital assets.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MULTIVERSE MONKEY?
People want to know MULTIVERSE MONKEY (MMON) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and investment timing. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders buy low or sell high. Investors track daily performance to assess gains/losses and make informed decisions about holding or trading their MMON positions.
Cenové predikcie pre MULTIVERSE MONKEY
Cenová predikcia MULTIVERSE MONKEY (MMON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MMON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MULTIVERSE MONKEY (MMON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena MULTIVERSE MONKEY mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MULTIVERSE MONKEY v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MMON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MULTIVERSE MONKEY Cenové predikcie.
O MULTIVERSE MONKEY
MMON (Mooncoin) is a decentralized digital asset that operates on its own blockchain. It was designed with the primary purpose of fostering a user-friendly platform for microtransactions, making it ideal for small-scale purchases and transfers. Mooncoin uses a proof-of-work consensus mechanism, similar to Bitcoin, but with a faster block time and a larger maximum supply, aiming to provide a more scalable and accessible solution. It also incorporates a unique feature known as "Moon Word," a scripting language that allows data storage on its blockchain. This makes Mooncoin not just a transactional currency, but also a platform for blockchain-based applications and innovations.
MMON (Mooncoin) is a decentralized digital asset that operates on its own blockchain. It was designed with the primary purpose of fostering a user-friendly platform for microtransactions, making it ideal for small-scale purchases and transfers. Mooncoin uses a proof-of-work consensus mechanism, similar to Bitcoin, but with a faster block time and a larger maximum supply, aiming to provide a more scalable and accessible solution. It also incorporates a unique feature known as "Moon Word," a scripting language that allows data storage on its blockchain. This makes Mooncoin not just a transactional currency, but also a platform for blockchain-based applications and innovations.
Ako nakupovať a investovať MULTIVERSE MONKEY
Ste pripravení začať s MULTIVERSE MONKEY? Nákup MMON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom MULTIVERSE MONKEY. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu MULTIVERSE MONKEY (MMON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a MULTIVERSE MONKEY sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s MULTIVERSE MONKEY
Vlastníctvo MULTIVERSE MONKEY vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup MULTIVERSE MONKEY (MMON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je MULTIVERSE MONKEY (MMON)
MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.
MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.
MULTIVERSE MONKEY Zdroj
Pre hlbšie pochopenie MULTIVERSE MONKEY zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o MULTIVERSE MONKEY
Akú hodnotu bude mať 1 MULTIVERSE MONKEY v roku 2030?
Ak by hodnota MULTIVERSE MONKEY rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MULTIVERSE MONKEY podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMULTIVERSE MONKEY?
Dnešná cena MULTIVERSE MONKEY je $ 0.00184. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je MULTIVERSE MONKEY stále dobrou investíciou?
MULTIVERSE MONKEY zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MMON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s MULTIVERSE MONKEY?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo MULTIVERSE MONKEY v hodnote $ 36.15K.
Aká je aktuálna cena MULTIVERSE MONKEY?
Živá cena MMON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu MULTIVERSE MONKEY vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MMON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu MULTIVERSE MONKEY?
Cenu MMON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,159.66
+2.34%
ETH
3,436.25
+4.20%
SOL
163.48
+5.19%
COAI
1.1811
+8.09%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MMON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MMON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena MULTIVERSE MONKEY pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena MULTIVERSE MONKEY v tomto roku?
Cena MULTIVERSE MONKEY by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu MULTIVERSE MONKEY (MMON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:44 (UTC+8)
MULTIVERSE MONKEY (MMON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.