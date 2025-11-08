Aktuálna dnešná cena MOMOFUN je 0.001915USD. Trhová kapitalizácia MM je 14,937,000USD. Sledujte aktualizácie cien MM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena MOMOFUN je 0.001915USD. Trhová kapitalizácia MM je 14,937,000USD. Sledujte aktualizácie cien MM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena MOMOFUN (MM) je $ 0.001915, s 8.62% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MM na USD konverzný kurz je $ 0.001915 za MM.
MOMOFUN sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 14.94M, pričom počet coinov v obehu je 7.80B MM. Počas posledných 24 hodín sa MMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00175 (low) do $ 0.002049 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa MM zmenilo o +1.80% za poslednú hodinu a o -45.12% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.30K.
MOMOFUN (MM) informácie o trhu
$ 14.94M
$ 14.94M$ 14.94M
$ 61.30K
$ 61.30K$ 61.30K
$ 57.45M
$ 57.45M$ 57.45M
7.80B
7.80B 7.80B
30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000
30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000
26.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia MOMOFUN je $ 14.94M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.30K. Počet coinov v obehu MM je 7.80B, pričom celková zásoba je 30000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 57.45M.
História cien MOMOFUN v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00175
$ 0.00175$ 0.00175
24 hod Low
$ 0.002049
$ 0.002049$ 0.002049
24 hod High
$ 0.00175
$ 0.00175$ 0.00175
$ 0.002049
$ 0.002049$ 0.002049
--
----
--
----
+1.80%
+8.62%
-45.12%
-45.12%
MOMOFUN (MM) história cien USD
Sledujte zmeny cien MOMOFUN za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00015197
+8.62%
30 dní
$ -0.002565
-57.26%
60 dní
$ -0.002324
-54.83%
90 dní
$ -0.002636
-57.93%
MOMOFUN dnešná zmena ceny
Dnes MM zaznamenal zmenu o $ +0.00015197 (+8.62%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
MOMOFUN zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002565 (-57.26%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
MOMOFUN zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MM zmenu o $ -0.002324 (-54.83%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
MOMOFUN zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.002636 (-57.93%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MOMOFUN (MM)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MOMOFUN, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny MOMOFUN?
MOMOFUN (MM) prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MM pricing.
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder activity affect price dynamics.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and community engagement drive value.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations can cause price volatility.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings often trigger price movements.
Competition: Performance of similar tokens and market positioning affects MM's relative value.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MOMOFUN?
People want to know MOMOFUN (MM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their market entries or exits effectively.
Cenové predikcie pre MOMOFUN
Cenová predikcia MOMOFUN (MM) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MM v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MOMOFUN (MM) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena MOMOFUN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MOMOFUN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MM cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MOMOFUN Cenové predikcie.
O MOMOFUN
Million Token (MM) is a decentralized digital currency that operates on the Ethereum blockchain. It was created by a popular YouTuber with the aim of having a fixed supply of one million tokens, each initially valued at one USD. MM is an ERC-20 token, meaning it leverages the Ethereum network's existing infrastructure to ensure security, immutability, and decentralized finance (DeFi) compatibility. The primary use of MM is as a medium of exchange in the digital economy, with potential applications in online commerce, tipping content creators, and peer-to-peer transactions. It's important to note that, unlike stablecoins, the value of MM is not pegged to any external asset or currency and can fluctuate based on market conditions.
Million Token (MM) is a decentralized digital currency that operates on the Ethereum blockchain. It was created by a popular YouTuber with the aim of having a fixed supply of one million tokens, each initially valued at one USD. MM is an ERC-20 token, meaning it leverages the Ethereum network's existing infrastructure to ensure security, immutability, and decentralized finance (DeFi) compatibility. The primary use of MM is as a medium of exchange in the digital economy, with potential applications in online commerce, tipping content creators, and peer-to-peer transactions. It's important to note that, unlike stablecoins, the value of MM is not pegged to any external asset or currency and can fluctuate based on market conditions.
Ako nakupovať a investovať MOMOFUN
Ste pripravení začať s MOMOFUN? Nákup MM na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom MOMOFUN. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu MOMOFUN (MM) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 7.80B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a MOMOFUN sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s MOMOFUN
Vlastníctvo MOMOFUN vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota MOMOFUN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MOMOFUN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMOMOFUN?
Dnešná cena MOMOFUN je $ 0.001915. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je MOMOFUN stále dobrou investíciou?
MOMOFUN zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MM, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s MOMOFUN?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo MOMOFUN v hodnote $ 61.30K.
Aká je aktuálna cena MOMOFUN?
Živá cena MM sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu MOMOFUN vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MM, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu MOMOFUN?
Cenu MM ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,165.39
+2.34%
ETH
3,437.8
+4.25%
SOL
163.54
+5.23%
COAI
1.1841
+8.36%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MM na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MM/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena MOMOFUN pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena MOMOFUN v tomto roku?
Cena MOMOFUN by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu MOMOFUN (MM).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:37 (UTC+8)
MOMOFUN (MM) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.