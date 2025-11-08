BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena MOMOFUN je 0.001915USD. Trhová kapitalizácia MM je 14,937,000USD. Sledujte aktualizácie cien MM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena MOMOFUN je 0.001915USD. Trhová kapitalizácia MM je 14,937,000USD. Sledujte aktualizácie cien MM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

MOMOFUN Logo

MOMOFUN kurz (MM)

1 MM na USD aktuálnu cenu:

$0.001915
+8.62%1D
USD
MOMOFUN (MM) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:37 (UTC+8)

Dnešná cena MOMOFUN

Aktuálna dnešná cena MOMOFUN (MM) je $ 0.001915, s 8.62% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MM na USD konverzný kurz je $ 0.001915 za MM.

MOMOFUN sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 14.94M, pričom počet coinov v obehu je 7.80B MM. Počas posledných 24 hodín sa MMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00175 (low) do $ 0.002049 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa MM zmenilo o +1.80% za poslednú hodinu a o -45.12% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.30K.

MOMOFUN (MM) informácie o trhu

$ 14.94M
$ 61.30K
$ 57.45M
7.80B
30,000,000,000
30,000,000,000
26.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia MOMOFUN je $ 14.94M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.30K. Počet coinov v obehu MM je 7.80B, pričom celková zásoba je 30000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 57.45M.

História cien MOMOFUN v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00175
24 hod Low
$ 0.002049
24 hod High

$ 0.00175
$ 0.002049
--
--
+1.80%

+8.62%

-45.12%

-45.12%

MOMOFUN (MM) história cien USD

Sledujte zmeny cien MOMOFUN za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00015197+8.62%
30 dní$ -0.002565-57.26%
60 dní$ -0.002324-54.83%
90 dní$ -0.002636-57.93%
MOMOFUN dnešná zmena ceny

Dnes MM zaznamenal zmenu o $ +0.00015197 (+8.62%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

MOMOFUN zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002565 (-57.26%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

MOMOFUN zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MM zmenu o $ -0.002324 (-54.83%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

MOMOFUN zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.002636 (-57.93%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MOMOFUN (MM)?

Pozrite si MOMOFUNstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre MOMOFUN

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MOMOFUN, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny MOMOFUN?

MOMOFUN (MM) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MM pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder activity affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and community engagement drive value.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations can cause price volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading indicators influence investor decisions.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings often trigger price movements.

Competition: Performance of similar tokens and market positioning affects MM's relative value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MOMOFUN?

People want to know MOMOFUN (MM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their market entries or exits effectively.

Cenové predikcie pre MOMOFUN

Cenová predikcia MOMOFUN (MM) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MM v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MOMOFUN (MM) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena MOMOFUN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je MOMOFUN (MM)

MOMO.FUN is the first AI-powered Meme+DeFi platform, offering asset issuance, incubation, and trading tools.

MOMOFUN Zdroj

Pre hlbšie pochopenie MOMOFUN zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna MOMOFUN webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o MOMOFUN

Akú hodnotu bude mať 1 MOMOFUN v roku 2030?
Ak by hodnota MOMOFUN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MOMOFUN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:37 (UTC+8)

MOMOFUN (MM) dôležité aktualizácie v odvetví

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

