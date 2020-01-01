MILC Platform (MLT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MILC Platform (MLT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

MILC Platform (MLT) informácie

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

Oficiálna webová stránka:
https://www.milc.global/
Biela kniha:
https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d

MILC Platform (MLT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MILC Platform (MLT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.30M
$ 3.30M
Celková ponuka:
$ 200.00M
$ 200.00M
Počet coinov v obehu:
$ 124.42M
$ 124.42M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.31M
$ 5.31M
Historické maximum:
$ 0.45
$ 0.45
Historické minimum:
$ 0.005568243264070605
$ 0.005568243264070605
Aktuálna cena:
$ 0.02654
$ 0.02654

MILC Platform (MLT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MILC Platform (MLT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MLT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MLT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MLT tokenomiku, preskúmajte cenu MLT tokenu naživo!

Ako kúpiť MLT

Máte záujem pridať MILC Platform (MLT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MLT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MILC Platform (MLT) história cien

Analýza histórie cien MLT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MLT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MLT asi smeruje? Naša MLT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.