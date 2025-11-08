Aktuálna dnešná cena Madlads je 0.0002881USD. Trhová kapitalizácia MLSTRAT je --USD. Sledujte aktualizácie cien MLSTRAT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Madlads je 0.0002881USD. Trhová kapitalizácia MLSTRAT je --USD. Sledujte aktualizácie cien MLSTRAT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Madlads (MLSTRAT) je $ 0.0002881, s 3.52% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MLSTRAT na USD konverzný kurz je $ 0.0002881 za MLSTRAT.
Madlads sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MLSTRAT. Počas posledných 24 hodín sa MLSTRATobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0002747 (low) do $ 0.0002881 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa MLSTRAT zmenilo o +2.52% za poslednú hodinu a o -35.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.14K.
Madlads (MLSTRAT) informácie o trhu
$ 53.14K
$ 0.00
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Madlads je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.14K. Počet coinov v obehu MLSTRAT je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien Madlads v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0002747
24 hod Low
$ 0.0002881
24 hod High
$ 0.0002747
$ 0.0002881
--
--
+2.52%
+3.52%
-35.15%
-35.15%
Madlads (MLSTRAT) história cien USD
Sledujte zmeny cien Madlads za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000009793
+3.52%
30 dní
$ -0.0019019
-86.85%
60 dní
$ -0.0027119
-90.40%
90 dní
$ -0.0027119
-90.40%
Madlads dnešná zmena ceny
Dnes MLSTRAT zaznamenal zmenu o $ +0.000009793 (+3.52%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Madlads zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0019019 (-86.85%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Madlads zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MLSTRAT zmenu o $ -0.0027119 (-90.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Madlads zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0027119 (-90.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Madlads (MLSTRAT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Madlads, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Madlads?
Several key factors influence Madlads (MLSTRAT) prices:
1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence 2. Trading volume - Higher volume typically indicates stronger price movements 3. Utility and adoption - Real-world use cases and platform integration 4. Community engagement - Active community support and social media presence 5. Supply dynamics - Token distribution, staking, and burning mechanisms 6. Partnership announcements - Strategic collaborations and integrations 7. Regulatory news - Government policies affecting crypto markets 8. Technical developments - Platform updates and new features 9. Market liquidity - Availability on exchanges and trading pairs 10. Broader economic factors - Inflation, interest rates, and global financial conditions
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Madlads?
People want to know Madlads (MLSTRAT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the dynamic crypto market.
Cenové predikcie pre Madlads
Cenová predikcia Madlads (MLSTRAT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MLSTRAT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Madlads (MLSTRAT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Madlads mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Madlads v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MLSTRAT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Madlads Cenové predikcie.
O Madlads
MLSTRAT is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. The primary purpose of MLSTRAT is to facilitate the development and execution of smart contracts, with a particular focus on enabling machine learning strategies. This unique approach allows users to create, test, and deploy machine learning models on the blockchain, providing a decentralized and transparent platform for AI development. The MLSTRAT blockchain operates on a proof-of-stake consensus mechanism, and the MLSTRAT token is used within the ecosystem to pay for transactions and computational services. The asset's issuance model is fixed, with a predetermined supply released over time.
Ako nakupovať a investovať Madlads
Ste pripravení začať s Madlads? Nákup MLSTRAT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Madlads. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Madlads (MLSTRAT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Madlads sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Madlads
Vlastníctvo Madlads vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Madlads rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Madlads podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMadlads?
Dnešná cena Madlads je $ 0.0002881. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Madlads stále dobrou investíciou?
Madlads zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MLSTRAT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Madlads?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Madlads v hodnote $ 53.14K.
Aká je aktuálna cena Madlads?
Živá cena MLSTRAT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Madlads vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MLSTRAT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Madlads?
Cenu MLSTRAT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MLSTRAT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Madlads pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Madlads v tomto roku?
Cena Madlads by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Madlads (MLSTRAT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:30 (UTC+8)
