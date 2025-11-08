BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Madlads je 0.0002881USD. Trhová kapitalizácia MLSTRAT je --USD. Sledujte aktualizácie cien MLSTRAT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Madlads je 0.0002881USD. Trhová kapitalizácia MLSTRAT je --USD. Sledujte aktualizácie cien MLSTRAT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MLSTRAT

MLSTRAT informácie o cene

Čo je MLSTRAT

MLSTRAT tokenomika

MLSTRAT predpoveď cien

MLSTRAT história

MLSTRAT Sprievodca nákupom

MLSTRAT-na-fiat prevodník mien

MLSTRAT spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Madlads Logo

Madlads kurz (MLSTRAT)

1 MLSTRAT na USD aktuálnu cenu:

$0.000288
$0.000288
+3.52%1D
USD
Madlads (MLSTRAT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:30 (UTC+8)

Dnešná cena Madlads

Aktuálna dnešná cena Madlads (MLSTRAT) je $ 0.0002881, s 3.52% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MLSTRAT na USD konverzný kurz je $ 0.0002881 za MLSTRAT.

Madlads sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MLSTRAT. Počas posledných 24 hodín sa MLSTRATobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0002747 (low) do $ 0.0002881 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa MLSTRAT zmenilo o +2.52% za poslednú hodinu a o -35.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.14K.

Madlads (MLSTRAT) informácie o trhu

--
----

$ 53.14K
$ 53.14K

$ 0.00
$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Madlads je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.14K. Počet coinov v obehu MLSTRAT je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Madlads v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0002747
$ 0.0002747
24 hod Low
$ 0.0002881
$ 0.0002881
24 hod High

$ 0.0002747
$ 0.0002747

$ 0.0002881
$ 0.0002881

--
----

--
----

+2.52%

+3.52%

-35.15%

-35.15%

Madlads (MLSTRAT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Madlads za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000009793+3.52%
30 dní$ -0.0019019-86.85%
60 dní$ -0.0027119-90.40%
90 dní$ -0.0027119-90.40%
Madlads dnešná zmena ceny

Dnes MLSTRAT zaznamenal zmenu o $ +0.000009793 (+3.52%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Madlads zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0019019 (-86.85%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Madlads zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MLSTRAT zmenu o $ -0.0027119 (-90.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Madlads zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0027119 (-90.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Madlads (MLSTRAT)?

Pozrite si Madladsstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Madlads

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Madlads, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Madlads?

Several key factors influence Madlads (MLSTRAT) prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence
2. Trading volume - Higher volume typically indicates stronger price movements
3. Utility and adoption - Real-world use cases and platform integration
4. Community engagement - Active community support and social media presence
5. Supply dynamics - Token distribution, staking, and burning mechanisms
6. Partnership announcements - Strategic collaborations and integrations
7. Regulatory news - Government policies affecting crypto markets
8. Technical developments - Platform updates and new features
9. Market liquidity - Availability on exchanges and trading pairs
10. Broader economic factors - Inflation, interest rates, and global financial conditions

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Madlads?

People want to know Madlads (MLSTRAT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the dynamic crypto market.

Cenové predikcie pre Madlads

Cenová predikcia Madlads (MLSTRAT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MLSTRAT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Madlads (MLSTRAT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Madlads mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Madlads v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MLSTRAT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Madlads Cenové predikcie.

O Madlads

MLSTRAT is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. The primary purpose of MLSTRAT is to facilitate the development and execution of smart contracts, with a particular focus on enabling machine learning strategies. This unique approach allows users to create, test, and deploy machine learning models on the blockchain, providing a decentralized and transparent platform for AI development. The MLSTRAT blockchain operates on a proof-of-stake consensus mechanism, and the MLSTRAT token is used within the ecosystem to pay for transactions and computational services. The asset's issuance model is fixed, with a predetermined supply released over time.

Ako nakupovať a investovať Madlads

Ste pripravení začať s Madlads? Nákup MLSTRAT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Madlads. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Madlads (MLSTRAT) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Madlads sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Madlads (MLSTRAT)

Čo môžete urobiť s Madlads

Vlastníctvo Madlads vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Madlads (MLSTRAT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Madlads (MLSTRAT)

The Mad Lads collection by @Backpack

Madlads Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Madlads zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Madlads

Akú hodnotu bude mať 1 Madlads v roku 2030?
Ak by hodnota Madlads rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Madlads podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:30 (UTC+8)

Madlads (MLSTRAT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Madlads

MLSTRAT USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície MLSTRAT s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s MLSTRAT USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Madlads (MLSTRAT) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Madlads a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
MLSTRAT/USDT
$0.000288
$0.000288
+3.74%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$23.06

$0.00006712

$0.009700

$0.19383

$0.000010000

$0.02330

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

MLSTRAT-na-USD kalkulačka

Suma

MLSTRAT
MLSTRAT
USD
USD

1 MLSTRAT = 0.0002881 USD