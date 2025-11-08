BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena MiL.k je 0.09346USD. Trhová kapitalizácia MLK je 47,469,750.76014USD. Sledujte aktualizácie cien MLK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

MiL.k Logo

MiL.k kurz (MLK)

1 MLK na USD aktuálnu cenu:

$0.09346
+14.50%1D
USD
MiL.k (MLK) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:34:54 (UTC+8)

Dnešná cena MiL.k

Aktuálna dnešná cena MiL.k (MLK) je $ 0.09346, s 14.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MLK na USD konverzný kurz je $ 0.09346 za MLK.

MiL.k sa v súčasnosti radí na #518 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 47.47M, pričom počet coinov v obehu je 507.92M MLK. Počas posledných 24 hodín sa MLKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.08111 (low) do $ 0.09354 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 4.33902357, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.08231538020361434.

V krátkodobom vývoji sa MLK zmenilo o +9.48% za poslednú hodinu a o -2.34% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.26K.

MiL.k (MLK) informácie o trhu

No.518

$ 47.47M
$ 54.26K
$ 92.17M
507.92M
986,245,419
986,245,419
51.49%

ARB

Aktuálna trhová kapitalizácia MiL.k je $ 47.47M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.26K. Počet coinov v obehu MLK je 507.92M, pričom celková zásoba je 986245419. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 92.17M.

História cien MiL.k v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.08111
24 hod Low
$ 0.09354
24 hod High

$ 0.08111
$ 0.09354
$ 4.33902357
$ 0.08231538020361434
+9.48%

+14.50%

-2.34%

-2.34%

MiL.k (MLK) história cien USD

Sledujte zmeny cien MiL.k za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0118355+14.50%
30 dní$ -0.03574-27.67%
60 dní$ -0.04764-33.77%
90 dní$ +0.04346+86.92%
MiL.k dnešná zmena ceny

Dnes MLK zaznamenal zmenu o $ +0.0118355 (+14.50%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

MiL.k zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.03574 (-27.67%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

MiL.k zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MLK zmenu o $ -0.04764 (-33.77%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

MiL.k zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.04346 (+86.92%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MiL.k (MLK)?

Pozrite si MiL.kstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre MiL.k

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MiL.k, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny MiL.k?

Several key factors influence MiL.k (MLK) token prices:

1. Adoption and partnerships - Growth in retail partnerships and merchant integrations directly impacts demand and utility.

2. Market sentiment - Overall cryptocurrency market trends and investor confidence affect MLK pricing.

3. Token utility - Usage within the MiL.k ecosystem for rewards, staking, and transactions drives demand.

4. Supply dynamics - Token burning mechanisms, staking rewards, and circulating supply changes influence price.

5. Trading volume - Liquidity on exchanges affects price stability and volatility.

6. Regulatory developments - Crypto regulations in key markets impact investor confidence.

7. Technology updates - Platform improvements and new features can boost token value.

8. Competition - Performance relative to other loyalty and rewards tokens affects positioning.

These factors interact to determine MLK's market price through supply and demand dynamics.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MiL.k?

People want to know MiL.k (MLK) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify buying or selling opportunities, track their holdings' value, and make informed financial decisions based on current market conditions.

Cenové predikcie pre MiL.k

Cenová predikcia MiL.k (MLK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MLK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MiL.k (MLK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena MiL.k mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MiL.k v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MLK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MiL.k Cenové predikcie.

O MiL.k

MilkCoin (MLK) is a cryptocurrency designed to support the dairy industry. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to facilitate and streamline transactions within the dairy sector. The primary purpose of MLK is to provide a secure, transparent, and efficient method of financing for dairy farms, enabling them to modernize their operations and increase productivity. It also aims to foster a more sustainable and profitable dairy industry by reducing transaction costs and eliminating intermediaries. The token's issuance is based on the Ethereum network's consensus model, with a capped supply to maintain value.

Ako nakupovať a investovať MiL.k

Ste pripravení začať s MiL.k? Nákup MLK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom MiL.k. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu MiL.k (MLK) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 507.92M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a MiL.k sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť MiL.k (MLK)

Čo môžete urobiť s MiL.k

Vlastníctvo MiL.k vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup MiL.k (MLK) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o MiL.k

Akú hodnotu bude mať 1 MiL.k v roku 2030?
Ak by hodnota MiL.k rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MiL.k podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:34:54 (UTC+8)

MiL.k (MLK) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o MiL.k

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

