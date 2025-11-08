Aktuálna dnešná cena MiL.k je 0.09346USD. Trhová kapitalizácia MLK je 47,469,750.76014USD. Sledujte aktualizácie cien MLK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena MiL.k je 0.09346USD. Trhová kapitalizácia MLK je 47,469,750.76014USD. Sledujte aktualizácie cien MLK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena MiL.k (MLK) je $ 0.09346, s 14.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MLK na USD konverzný kurz je $ 0.09346 za MLK.
MiL.k sa v súčasnosti radí na #518 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 47.47M, pričom počet coinov v obehu je 507.92M MLK. Počas posledných 24 hodín sa MLKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.08111 (low) do $ 0.09354 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 4.33902357, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.08231538020361434.
V krátkodobom vývoji sa MLK zmenilo o +9.48% za poslednú hodinu a o -2.34% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.26K.
MiL.k (MLK) informácie o trhu
No.518
$ 47.47M
$ 47.47M$ 47.47M
$ 54.26K
$ 54.26K$ 54.26K
$ 92.17M
$ 92.17M$ 92.17M
507.92M
507.92M 507.92M
986,245,419
986,245,419 986,245,419
986,245,419
986,245,419 986,245,419
51.49%
ARB
Aktuálna trhová kapitalizácia MiL.k je $ 47.47M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.26K. Počet coinov v obehu MLK je 507.92M, pričom celková zásoba je 986245419. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 92.17M.
História cien MiL.k v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.08111
$ 0.08111$ 0.08111
24 hod Low
$ 0.09354
$ 0.09354$ 0.09354
24 hod High
$ 0.08111
$ 0.08111$ 0.08111
$ 0.09354
$ 0.09354$ 0.09354
$ 4.33902357
$ 4.33902357$ 4.33902357
$ 0.08231538020361434
$ 0.08231538020361434$ 0.08231538020361434
+9.48%
+14.50%
-2.34%
-2.34%
MiL.k (MLK) história cien USD
Sledujte zmeny cien MiL.k za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0118355
+14.50%
30 dní
$ -0.03574
-27.67%
60 dní
$ -0.04764
-33.77%
90 dní
$ +0.04346
+86.92%
MiL.k dnešná zmena ceny
Dnes MLK zaznamenal zmenu o $ +0.0118355 (+14.50%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
MiL.k zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.03574 (-27.67%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
MiL.k zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MLK zmenu o $ -0.04764 (-33.77%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
MiL.k zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.04346 (+86.92%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MiL.k (MLK)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MiL.k, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny MiL.k?
Several key factors influence MiL.k (MLK) token prices:
1. Adoption and partnerships - Growth in retail partnerships and merchant integrations directly impacts demand and utility.
7. Technology updates - Platform improvements and new features can boost token value.
8. Competition - Performance relative to other loyalty and rewards tokens affects positioning.
These factors interact to determine MLK's market price through supply and demand dynamics.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MiL.k?
People want to know MiL.k (MLK) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify buying or selling opportunities, track their holdings' value, and make informed financial decisions based on current market conditions.
Cenové predikcie pre MiL.k
Cenová predikcia MiL.k (MLK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MLK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MiL.k (MLK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena MiL.k mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MiL.k v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MLK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MiL.k Cenové predikcie.
O MiL.k
MilkCoin (MLK) is a cryptocurrency designed to support the dairy industry. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to facilitate and streamline transactions within the dairy sector. The primary purpose of MLK is to provide a secure, transparent, and efficient method of financing for dairy farms, enabling them to modernize their operations and increase productivity. It also aims to foster a more sustainable and profitable dairy industry by reducing transaction costs and eliminating intermediaries. The token's issuance is based on the Ethereum network's consensus model, with a capped supply to maintain value.
MilkCoin (MLK) is a cryptocurrency designed to support the dairy industry. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to facilitate and streamline transactions within the dairy sector. The primary purpose of MLK is to provide a secure, transparent, and efficient method of financing for dairy farms, enabling them to modernize their operations and increase productivity. It also aims to foster a more sustainable and profitable dairy industry by reducing transaction costs and eliminating intermediaries. The token's issuance is based on the Ethereum network's consensus model, with a capped supply to maintain value.
Ako nakupovať a investovať MiL.k
Ste pripravení začať s MiL.k? Nákup MLK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom MiL.k. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu MiL.k (MLK) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 507.92M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a MiL.k sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s MiL.k
Vlastníctvo MiL.k vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota MiL.k rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MiL.k podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMiL.k?
Dnešná cena MiL.k je $ 0.09346. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je MiL.k stále dobrou investíciou?
MiL.k zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MLK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s MiL.k?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo MiL.k v hodnote $ 54.26K.
Aká je aktuálna cena MiL.k?
Živá cena MLK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu MiL.k vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MLK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu MiL.k?
Cenu MLK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,394.15
+2.57%
ETH
3,455.6
+4.79%
SOL
162.83
+4.77%
COAI
1.17
+7.07%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MLK na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MLK/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena MiL.k pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena MiL.k v tomto roku?
Cena MiL.k by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu MiL.k (MLK).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:34:54 (UTC+8)
MiL.k (MLK) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.