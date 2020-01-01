My Lovely Planet (MLC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o My Lovely Planet (MLC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

My Lovely Planet (MLC) informácie

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

Oficiálna webová stránka:
https://www.mylovelyplanet.org/
Biela kniha:
https://whitepaper.mylovelyplanet.org/
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre My Lovely Planet (MLC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 33.31M
Celková ponuka:
$ 230.00M
Počet coinov v obehu:
$ 79.36M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 96.53M
Historické maximum:
$ 0.999
Historické minimum:
$ 0.07323672467418013
Aktuálna cena:
$ 0.4197
Pochopenie tokenomiky My Lovely Planet (MLC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MLC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MLC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MLC tokenomiku, preskúmajte cenu MLC tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

