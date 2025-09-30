MIU (MIU) tokenomika

MIU (MIU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MIU (MIU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:19:56 (UTC+8)
MIU (MIU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MIU (MIU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 900.00T
$ 900.00T$ 900.00T
Počet coinov v obehu: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie): $ 19.19M
$ 19.19M
$ 19.19M$ 19.19M
Historické maximum:
$ 0.00000012
$ 0.00000012$ 0.00000012
Historické minimum:
$ 0.000000007952973096
$ 0.000000007952973096$ 0.000000007952973096
Aktuálna cena:
$ 0.00000002132
$ 0.00000002132$ 0.00000002132

MIU (MIU) informácie

MIU is a cat-themed, community-driven meme token on the Sui Network, combining fun and utility. Zero tax, and strong community support.

Oficiálna webová stránka:
https://miucoin.org
Biela kniha:
https://miucoinsui.medium.com/miu-tokenomics-distribution-everything-you-need-to-know-ffa6fe04cb7d
Prieskumník blokov:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x32a976482bf4154961bf20bfa3567a80122fdf8e8f8b28d752b609d8640f7846::miu::MIU/txs

MIU (MIU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MIU (MIU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MIU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MIU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MIU tokenomiku, preskúmajte cenu MIU tokenu naživo!

Ako kúpiť MIU

Máte záujem pridať MIU (MIU) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MIU vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MIU (MIU) história cien

Analýza histórie cien MIU pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MIU cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MIU asi smeruje? Naša MIU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov