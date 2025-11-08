Aktuálna dnešná cena MISSION je 0.000004665USD. Trhová kapitalizácia MISSION je 0USD. Sledujte aktualizácie cien MISSION v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena MISSION je 0.000004665USD. Trhová kapitalizácia MISSION je 0USD. Sledujte aktualizácie cien MISSION v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena MISSION (MISSION) je $ 0.000004665, s 7.58% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MISSION na USD konverzný kurz je $ 0.000004665 za MISSION.
MISSION sa v súčasnosti radí na #3938 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 MISSION. Počas posledných 24 hodín sa MISSIONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000003589 (low) do $ 0.0000057 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000031145798993297, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000002538518482296.
V krátkodobom vývoji sa MISSION zmenilo o -4.02% za poslednú hodinu a o -1.69% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 102.70K.
MISSION (MISSION) informácie o trhu
No.3938
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 102.70K
$ 102.70K$ 102.70K
$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M
0.00
0.00 0.00
500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000
0
0 0
0.00%
TONCOIN
Aktuálna trhová kapitalizácia MISSION je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 102.70K. Počet coinov v obehu MISSION je 0.00, pričom celková zásoba je 0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.33M.
História cien MISSION v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000003589
$ 0.000003589$ 0.000003589
24 hod Low
$ 0.0000057
$ 0.0000057$ 0.0000057
24 hod High
$ 0.000003589
$ 0.000003589$ 0.000003589
$ 0.0000057
$ 0.0000057$ 0.0000057
$ 0.000031145798993297
$ 0.000031145798993297$ 0.000031145798993297
$ 0.000002538518482296
$ 0.000002538518482296$ 0.000002538518482296
-4.02%
-7.58%
-1.69%
-1.69%
MISSION (MISSION) história cien USD
Sledujte zmeny cien MISSION za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00000038261
-7.58%
30 dní
$ -0.000005905
-55.87%
60 dní
$ -0.000007015
-60.06%
90 dní
$ -0.000035335
-88.34%
MISSION dnešná zmena ceny
Dnes MISSION zaznamenal zmenu o $ -0.00000038261 (-7.58%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
MISSION zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000005905 (-55.87%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
MISSION zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MISSION zmenu o $ -0.000007015 (-60.06%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
MISSION zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000035335 (-88.34%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MISSION (MISSION)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MISSION, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny MISSION?
MISSION token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.
Development Progress: Technical updates, roadmap milestones, and team announcements influence investor perception.
Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact market access.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MISSION?
People want to know MISSION token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.
Cenové predikcie pre MISSION
Cenová predikcia MISSION (MISSION) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MISSION v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MISSION (MISSION) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena MISSION mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MISSION v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MISSION cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MISSION Cenové predikcie.
O MISSION
MISSION is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with its internal currency, MISSION. The primary purpose of MISSION is to provide a secure, efficient, and decentralized way of exchanging value over the internet. It utilizes a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and secure the network. This mechanism is energy-efficient and allows for faster transaction processing compared to traditional Proof-of-Work systems. The MISSION ecosystem is typically used for financial transactions, similar to other digital currencies, but with a focus on security, speed, and decentralization.
Ako nakupovať a investovať MISSION
Ste pripravení začať s MISSION? Nákup MISSION na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom MISSION. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu MISSION (MISSION) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a MISSION sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s MISSION
Vlastníctvo MISSION vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je MISSION (MISSION)
MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world’s largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day.
MISSION Zdroj
Pre hlbšie pochopenie MISSION zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota MISSION rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MISSION podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMISSION?
Dnešná cena MISSION je $ 0.000004665. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je MISSION stále dobrou investíciou?
MISSION zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MISSION, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s MISSION?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo MISSION v hodnote $ 102.70K.
Aká je aktuálna cena MISSION?
Živá cena MISSION sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu MISSION vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MISSION, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu MISSION?
Cenu MISSION ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MISSION na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MISSION/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena MISSION pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena MISSION v tomto roku?
Cena MISSION by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu MISSION (MISSION).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:02 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.