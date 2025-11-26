Black Mirror (MIRROR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Black Mirror (MIRROR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:16:19 (UTC+8)
USD

Black Mirror (MIRROR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Black Mirror (MIRROR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 324.11K
$ 324.11K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 95.98M
$ 95.98M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.38M
$ 3.38M
Historické maximum:
$ 0.08779
$ 0.08779
Historické minimum:
$ 0.003277483783694773
$ 0.003277483783694773
Aktuálna cena:
$ 0.003377
$ 0.003377

Black Mirror (MIRROR) informácie

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Oficiálna webová stránka:
https://www.blackmirrorclub.com/
Biela kniha:
https://www.blackmirrorclub.com/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x297eb2CD0E0aF48Dd2241D1fe2EAe8D9d5188E87

Black Mirror (MIRROR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Black Mirror (MIRROR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MIRROR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MIRROR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MIRROR tokenomiku, preskúmajte cenu MIRROR tokenu naživo!

Ako kúpiť MIRROR

Máte záujem pridať Black Mirror (MIRROR) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MIRROR vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Black Mirror (MIRROR) história cien

Analýza histórie cien MIRROR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MIRROR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MIRROR asi smeruje? Naša MIRROR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

