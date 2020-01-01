Mirror Protocol (MIR) tokenomika

Mirror Protocol (MIR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Mirror Protocol (MIR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Mirror Protocol (MIR) informácie

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

Oficiálna webová stránka:
https://mirror.finance
Biela kniha:
https://docs.mirror.finance
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608

Mirror Protocol (MIR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Mirror Protocol (MIR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
Celková ponuka:
$ 370.58M
$ 370.58M$ 370.58M
Počet coinov v obehu:
$ 77.74M
$ 77.74M$ 77.74M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.83M
$ 4.83M$ 4.83M
Historické maximum:
$ 13.6714
$ 13.6714$ 13.6714
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.01304
$ 0.01304$ 0.01304

Mirror Protocol (MIR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Mirror Protocol (MIR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MIR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MIR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MIR tokenomiku, preskúmajte cenu MIR tokenu naživo!

Ako kúpiť MIR

Máte záujem pridať Mirror Protocol (MIR) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MIR vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Mirror Protocol (MIR) história cien

Analýza histórie cien MIR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MIR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MIR asi smeruje? Naša MIR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.