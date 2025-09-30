MINX TOKEN (MINX) tokenomika

MINX TOKEN (MINX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MINX TOKEN (MINX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:06:09 (UTC+8)
USD

MINX TOKEN (MINX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MINX TOKEN (MINX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 112.20K
$ 112.20K$ 112.20K
Celková ponuka:
$ 35.00M
$ 35.00M$ 35.00M
Počet coinov v obehu:
$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M
Historické maximum:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.04736
$ 0.04736$ 0.04736

MINX TOKEN (MINX) informácie

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

Oficiálna webová stránka:
https://www.minxtoken.io/
Biela kniha:
https://whitepaper.minxtoken.io/
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2

MINX TOKEN (MINX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MINX TOKEN (MINX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MINX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MINX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MINX tokenomiku, preskúmajte cenu MINX tokenu naživo!

Ako kúpiť MINX

Máte záujem pridať MINX TOKEN (MINX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MINX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MINX TOKEN (MINX) história cien

Analýza histórie cien MINX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MINX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MINX asi smeruje? Naša MINX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov