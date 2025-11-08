Aktuálna dnešná cena Mindfak je 0.00125USD. Trhová kapitalizácia MINDFAK je 862,500USD. Sledujte aktualizácie cien MINDFAK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Mindfak je 0.00125USD. Trhová kapitalizácia MINDFAK je 862,500USD. Sledujte aktualizácie cien MINDFAK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Mindfak (MINDFAK) je $ 0.00125, s 6.65% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MINDFAK na USD konverzný kurz je $ 0.00125 za MINDFAK.
Mindfak sa v súčasnosti radí na #2171 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 862.50K, pričom počet coinov v obehu je 690.00M MINDFAK. Počas posledných 24 hodín sa MINDFAKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001149 (low) do $ 0.00136 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.017928448987980853, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000043784948955273.
V krátkodobom vývoji sa MINDFAK zmenilo o +3.30% za poslednú hodinu a o +52.62% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 364.47K.
Mindfak (MINDFAK) informácie o trhu
No.2171
$ 862.50K
$ 364.47K
$ 862.50K
690.00M
690,000,000
690,000,000
100.00%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Mindfak je $ 862.50K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 364.47K. Počet coinov v obehu MINDFAK je 690.00M, pričom celková zásoba je 690000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 862.50K.
História cien Mindfak v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001149
24 hod Low
$ 0.00136
24 hod High
$ 0.001149
$ 0.00136
$ 0.017928448987980853
$ 0.000043784948955273
+3.30%
+6.65%
+52.62%
+52.62%
Mindfak (MINDFAK) história cien USD
Sledujte zmeny cien Mindfak za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00007794
+6.65%
30 dní
$ -0.002049
-62.11%
60 dní
$ -0.008499
-87.18%
90 dní
$ -0.00275
-68.75%
Mindfak dnešná zmena ceny
Dnes MINDFAK zaznamenal zmenu o $ +0.00007794 (+6.65%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Mindfak zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002049 (-62.11%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Mindfak zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MINDFAK zmenu o $ -0.008499 (-87.18%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Mindfak zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00275 (-68.75%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Mindfak (MINDFAK)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Mindfak, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Mindfak?
Several factors influence Mindfak (MINDFAK) token prices:
Whale Activity: Large holder movements can create significant price volatility.
These factors interact dynamically to determine MINDFAK's market value.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Mindfak?
People want to know Mindfak (MINDFAK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment timing. Real-time pricing helps traders capitalize on price movements.
Cenové predikcie pre Mindfak
Cenová predikcia Mindfak (MINDFAK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MINDFAK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Mindfak (MINDFAK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Mindfak mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Mindfak v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MINDFAK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Mindfak Cenové predikcie.
O Mindfak
MINDFAK is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. The crypto asset employs a unique consensus model and chain design to ensure the integrity and safety of transactions. MINDFAK's primary role is to provide a secure and private medium of exchange for users in the digital space. It also promotes financial inclusivity by enabling transactions across borders without the need for traditional banking systems. The asset's issuance model is based on mining, which contributes to maintaining the network's decentralization. MINDFAK is widely used in various digital ecosystems, emphasizing its role in promoting secure and private transactions.
Ako nakupovať a investovať Mindfak
Ste pripravení začať s Mindfak? Nákup MINDFAK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Mindfak. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Mindfak (MINDFAK) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 690.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Mindfak sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Mindfak
Vlastníctvo Mindfak vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Mindfak rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Mindfak podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMindfak?
Dnešná cena Mindfak je $ 0.00125. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Mindfak stále dobrou investíciou?
Mindfak zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MINDFAK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Mindfak?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Mindfak v hodnote $ 364.47K.
Aká je aktuálna cena Mindfak?
Živá cena MINDFAK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Mindfak vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MINDFAK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Mindfak?
Cenu MINDFAK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,127.54
+2.30%
ETH
3,433.9
+4.13%
SOL
163.48
+5.19%
COAI
1.19
+8.90%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MINDFAK na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MINDFAK/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Mindfak pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Mindfak v tomto roku?
Cena Mindfak by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Mindfak (MINDFAK).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:49:48 (UTC+8)
Mindfak (MINDFAK) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
