BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Mindfak je 0.00125USD. Trhová kapitalizácia MINDFAK je 862,500USD. Sledujte aktualizácie cien MINDFAK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Mindfak je 0.00125USD. Trhová kapitalizácia MINDFAK je 862,500USD. Sledujte aktualizácie cien MINDFAK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MINDFAK

MINDFAK informácie o cene

Čo je MINDFAK

MINDFAK oficiálna webová stránka

MINDFAK tokenomika

MINDFAK predpoveď cien

MINDFAK história

MINDFAK Sprievodca nákupom

MINDFAK-na-fiat prevodník mien

MINDFAK spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Mindfak Logo

Mindfak kurz (MINDFAK)

1 MINDFAK na USD aktuálnu cenu:

$0.00125
$0.00125$0.00125
+6.65%1D
USD
Mindfak (MINDFAK) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:49:48 (UTC+8)

Dnešná cena Mindfak

Aktuálna dnešná cena Mindfak (MINDFAK) je $ 0.00125, s 6.65% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MINDFAK na USD konverzný kurz je $ 0.00125 za MINDFAK.

Mindfak sa v súčasnosti radí na #2171 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 862.50K, pričom počet coinov v obehu je 690.00M MINDFAK. Počas posledných 24 hodín sa MINDFAKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001149 (low) do $ 0.00136 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.017928448987980853, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000043784948955273.

V krátkodobom vývoji sa MINDFAK zmenilo o +3.30% za poslednú hodinu a o +52.62% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 364.47K.

Mindfak (MINDFAK) informácie o trhu

No.2171

$ 862.50K
$ 862.50K$ 862.50K

$ 364.47K
$ 364.47K$ 364.47K

$ 862.50K
$ 862.50K$ 862.50K

690.00M
690.00M 690.00M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

100.00%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Mindfak je $ 862.50K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 364.47K. Počet coinov v obehu MINDFAK je 690.00M, pričom celková zásoba je 690000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 862.50K.

História cien Mindfak v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001149
$ 0.001149$ 0.001149
24 hod Low
$ 0.00136
$ 0.00136$ 0.00136
24 hod High

$ 0.001149
$ 0.001149$ 0.001149

$ 0.00136
$ 0.00136$ 0.00136

$ 0.017928448987980853
$ 0.017928448987980853$ 0.017928448987980853

$ 0.000043784948955273
$ 0.000043784948955273$ 0.000043784948955273

+3.30%

+6.65%

+52.62%

+52.62%

Mindfak (MINDFAK) história cien USD

Sledujte zmeny cien Mindfak za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00007794+6.65%
30 dní$ -0.002049-62.11%
60 dní$ -0.008499-87.18%
90 dní$ -0.00275-68.75%
Mindfak dnešná zmena ceny

Dnes MINDFAK zaznamenal zmenu o $ +0.00007794 (+6.65%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Mindfak zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002049 (-62.11%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Mindfak zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MINDFAK zmenu o $ -0.008499 (-87.18%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Mindfak zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00275 (-68.75%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Mindfak (MINDFAK)?

Pozrite si Mindfakstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Mindfak

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Mindfak, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Mindfak?

Several factors influence Mindfak (MINDFAK) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact price movements.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume directly affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.

Community Growth: Active community engagement, social media presence, and developer activity influence investor interest.

Partnerships: Strategic collaborations and exchange listings can boost visibility and accessibility.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations affect market perception and trading activity.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading indicators guide investor decisions.

Whale Activity: Large holder movements can create significant price volatility.

These factors interact dynamically to determine MINDFAK's market value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Mindfak?

People want to know Mindfak (MINDFAK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment timing. Real-time pricing helps traders capitalize on price movements.

Cenové predikcie pre Mindfak

Cenová predikcia Mindfak (MINDFAK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MINDFAK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Mindfak (MINDFAK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Mindfak mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Mindfak v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MINDFAK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Mindfak Cenové predikcie.

O Mindfak

MINDFAK is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. The crypto asset employs a unique consensus model and chain design to ensure the integrity and safety of transactions. MINDFAK's primary role is to provide a secure and private medium of exchange for users in the digital space. It also promotes financial inclusivity by enabling transactions across borders without the need for traditional banking systems. The asset's issuance model is based on mining, which contributes to maintaining the network's decentralization. MINDFAK is widely used in various digital ecosystems, emphasizing its role in promoting secure and private transactions.

Ako nakupovať a investovať Mindfak

Ste pripravení začať s Mindfak? Nákup MINDFAK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Mindfak. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Mindfak (MINDFAK) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 690.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Mindfak sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Mindfak (MINDFAK)

Čo môžete urobiť s Mindfak

Vlastníctvo Mindfak vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Mindfak (MINDFAK) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Mindfak (MINDFAK)

Mindfak will fak your favourite memecoins and rebuild the trust in Crypto. He doesn't just talk, he walks the walk.

Mindfak Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Mindfak zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Mindfak webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Mindfak

Akú hodnotu bude mať 1 Mindfak v roku 2030?
Ak by hodnota Mindfak rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Mindfak podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:49:48 (UTC+8)

Mindfak (MINDFAK) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Mindfak

MINDFAK USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície MINDFAK s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s MINDFAK USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Mindfak (MINDFAK) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Mindfak a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
MINDFAK/USDT
$0.00125
$0.00125$0.00125
+6.65%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.39
$22.39$22.39

+123.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006610
$0.00006610$0.00006610

+1,222.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009679
$0.009679$0.009679

+141.97%

Flux

Flux

FLUX

$0.19356
$0.19356$0.19356

+77.04%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010000
$0.000010000$0.000010000

+66.66%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02330
$0.02330$0.02330

+44.09%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

MINDFAK-na-USD kalkulačka

Suma

MINDFAK
MINDFAK
USD
USD

1 MINDFAK = 0.00125 USD