Mina Protocol (MINA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Mina Protocol (MINA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:05:56 (UTC+8)
USD

Mina Protocol (MINA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Mina Protocol (MINA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 191.58M
Celková ponuka:
$ 1.25B
Počet coinov v obehu:
$ 1.25B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 191.58M
Historické maximum:
$ 12.013
Historické minimum:
$ 0.14716687850259458
Aktuálna cena:
$ 0.1527
Mina Protocol (MINA) informácie

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Oficiálna webová stránka:
https://minaprotocol.com/
Biela kniha:
https://minaprotocol.com/docs
Prieskumník blokov:
https://minaexplorer.com/

Mina Protocol (MINA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Mina Protocol (MINA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MINA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MINA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MINA tokenomiku, preskúmajte cenu MINA tokenu naživo!

