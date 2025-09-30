Metafighter (MF) tokenomika

Metafighter (MF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Metafighter (MF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:19:20 (UTC+8)
Metafighter (MF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Metafighter (MF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 44.21K
$ 44.21K$ 44.21K
Celková ponuka:
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
Počet coinov v obehu:
$ 614.03M
$ 614.03M$ 614.03M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 108.00K
$ 108.00K$ 108.00K
Historické maximum:
$ 0.003438
$ 0.003438$ 0.003438
Historické minimum:
$ 0.000033149154696201
$ 0.000033149154696201$ 0.000033149154696201
Aktuálna cena:
$ 0.000072
$ 0.000072$ 0.000072

Metafighter (MF) informácie

MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay.

Oficiálna webová stránka:
http://metafighter.com
Biela kniha:
https://metafighter.com/MetaFighter%20White%20Paper%20(v1.2).pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xBb6cDedac5CaB4A420211a4A8e8B5DCA879B31De

Metafighter (MF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Metafighter (MF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MF tokenomiku, preskúmajte cenu MF tokenu naživo!

Ako kúpiť MF

Máte záujem pridať Metafighter (MF) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MF vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Metafighter (MF) história cien

Analýza histórie cien MF pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MF cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MF asi smeruje? Naša MF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

