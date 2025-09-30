Metahero (METAHERO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Metahero (METAHERO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:18:53 (UTC+8)
USD

Metahero (METAHERO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Metahero (METAHERO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.41M
$ 4.41M
Celková ponuka:
$ 9.77B
$ 9.77B
Počet coinov v obehu:
$ 5.10B
$ 5.10B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 8.65M
$ 8.65M
Historické maximum:
$ 0.1555
$ 0.1555
Historické minimum:
$ 0.00028889800020885
$ 0.00028889800020885
Aktuálna cena:
$ 0.000865
$ 0.000865

Metahero (METAHERO) informácie

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

Oficiálna webová stránka:
https://metahero.io
Biela kniha:
https://www.metahero.io/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13

Metahero (METAHERO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Metahero (METAHERO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet METAHERO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu METAHERO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili METAHERO tokenomiku, preskúmajte cenu METAHERO tokenu naživo!

Metahero (METAHERO) história cien

Analýza histórie cien METAHERO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

METAHERO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam METAHERO asi smeruje? Naša METAHERO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

