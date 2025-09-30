Memes AI (MEMESAI) tokenomika

Memes AI (MEMESAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Memes AI (MEMESAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Memes AI (MEMESAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Memes AI (MEMESAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 979.47K
Celková ponuka:
$ 999.97M
Počet coinov v obehu:
$ 999.97M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 979.47K
Historické maximum:
$ 0.125678
Historické minimum:
$ 0.00000635680790328
Aktuálna cena:
$ 0.0009795
Memes AI (MEMESAI) informácie

Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies.

Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/39qibQxVzemuZTEvjSB7NePhw9WyyHdQCqP8xmBMpump

Memes AI (MEMESAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Memes AI (MEMESAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MEMESAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MEMESAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MEMESAI tokenomiku, preskúmajte cenu MEMESAI tokenu naživo!

Ako kúpiť MEMESAI

Máte záujem pridať Memes AI (MEMESAI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MEMESAI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Memes AI (MEMESAI) história cien

Analýza histórie cien MEMESAI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MEMESAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MEMESAI asi smeruje? Naša MEMESAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

