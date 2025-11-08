BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Just Memecoin je 0.0003891USD. Trhová kapitalizácia MEMECOIN je --USD. Sledujte aktualizácie cien MEMECOIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$0.0003891
$0.0003891
+1.72%1D
Just Memecoin (MEMECOIN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:49:13 (UTC+8)

Dnešná cena Just Memecoin

Aktuálna dnešná cena Just Memecoin (MEMECOIN) je $ 0.0003891, s 1.72% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MEMECOIN na USD konverzný kurz je $ 0.0003891 za MEMECOIN.

Just Memecoin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MEMECOIN. Počas posledných 24 hodín sa MEMECOINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0003454 (low) do $ 0.0003958 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa MEMECOIN zmenilo o +2.34% za poslednú hodinu a o +9.11% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.71K.

Just Memecoin (MEMECOIN) informácie o trhu

$ 55.71K
$ 0.00
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Just Memecoin je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.71K. Počet coinov v obehu MEMECOIN je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Just Memecoin v USD

$ 0.0003454
24 hod Low
$ 0.0003958
24 hod High

+2.34%

+1.72%

+9.11%

+9.11%

Just Memecoin (MEMECOIN) história cien USD

Sledujte zmeny cien Just Memecoin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000006579+1.72%
30 dní$ -0.0007599-66.14%
60 dní$ -0.0021369-84.60%
90 dní$ -0.0076119-95.14%
Just Memecoin dnešná zmena ceny

Dnes MEMECOIN zaznamenal zmenu o $ +0.000006579 (+1.72%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Just Memecoin zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0007599 (-66.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Just Memecoin zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MEMECOIN zmenu o $ -0.0021369 (-84.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Just Memecoin zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0076119 (-95.14%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Just Memecoin (MEMECOIN)?

Pozrite si Just Memecoinstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Just Memecoin

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Just Memecoin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Just Memecoin?

Several key factors influence Just Memecoin (MEMECOIN) prices:

Social Media Hype: Viral trends, memes, and influencer endorsements drive speculative buying.

Community Sentiment: Active social communities and holder enthusiasm affect demand.

Market Speculation: Retail investor FOMO and day trading create volatility.

Whale Activity: Large holders buying or selling significantly impact price movements.

Exchange Listings: New exchange availability increases accessibility and trading volume.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends influence memecoin performance.

Utility Development: Any actual use cases or partnerships can affect valuation.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Just Memecoin?

People want to know MEMECOIN price today because: 1) Active traders need real-time data for buying/selling decisions 2) Investors track portfolio value and performance 3) High volatility creates profit opportunities requiring constant monitoring 4) FOMO drives interest in trending memecoins 5) Price alerts help time market entries/exits 6) Social media hype increases curiosity about current valuation.

Cenové predikcie pre Just Memecoin

Cenová predikcia Just Memecoin (MEMECOIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MEMECOIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Just Memecoin (MEMECOIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Just Memecoin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Just Memecoin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MEMECOIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Just Memecoin Cenové predikcie.

O Just Memecoin

MEMECOIN is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is primarily used as a medium of exchange within the online communities for the creation and sharing of memes, a form of internet culture. MEMECOIN utilizes a proof-of-work consensus mechanism, similar to Bitcoin, to validate transactions and add them to the blockchain. The coin's issuance model is based on mining, where new coins are generated as rewards for validating transactions. MEMECOIN's role in the crypto ecosystem is to provide a platform where internet culture can be monetized and traded, creating a unique intersection between online entertainment and digital assets.

Ako nakupovať a investovať Just Memecoin

Ste pripravení začať s Just Memecoin? Nákup MEMECOIN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Just Memecoin. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Just Memecoin (MEMECOIN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Just Memecoin sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Just Memecoin (MEMECOIN)

Čo môžete urobiť s Just Memecoin

Vlastníctvo Just Memecoin vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Just Memecoin (MEMECOIN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

--
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Just Memecoin (MEMECOIN)

A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.

Just Memecoin Zdroj

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Just Memecoin

Akú hodnotu bude mať 1 Just Memecoin v roku 2030?
Ak by hodnota Just Memecoin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Just Memecoin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:49:13 (UTC+8)

Just Memecoin (MEMECOIN) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

