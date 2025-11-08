Aktuálna dnešná cena Just Memecoin je 0.0003891USD. Trhová kapitalizácia MEMECOIN je --USD. Sledujte aktualizácie cien MEMECOIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Just Memecoin je 0.0003891USD. Trhová kapitalizácia MEMECOIN je --USD. Sledujte aktualizácie cien MEMECOIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Just Memecoin (MEMECOIN) je $ 0.0003891, s 1.72% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MEMECOIN na USD konverzný kurz je $ 0.0003891 za MEMECOIN.
Just Memecoin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MEMECOIN. Počas posledných 24 hodín sa MEMECOINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0003454 (low) do $ 0.0003958 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa MEMECOIN zmenilo o +2.34% za poslednú hodinu a o +9.11% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.71K.
Just Memecoin (MEMECOIN) informácie o trhu
$ 55.71K
$ 55.71K$ 55.71K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Just Memecoin je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.71K. Počet coinov v obehu MEMECOIN je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien Just Memecoin v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0003454
$ 0.0003454$ 0.0003454
24 hod Low
$ 0.0003958
$ 0.0003958$ 0.0003958
24 hod High
$ 0.0003454
$ 0.0003454$ 0.0003454
$ 0.0003958
$ 0.0003958$ 0.0003958
--
----
--
----
+2.34%
+1.72%
+9.11%
+9.11%
Just Memecoin (MEMECOIN) história cien USD
Sledujte zmeny cien Just Memecoin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000006579
+1.72%
30 dní
$ -0.0007599
-66.14%
60 dní
$ -0.0021369
-84.60%
90 dní
$ -0.0076119
-95.14%
Just Memecoin dnešná zmena ceny
Dnes MEMECOIN zaznamenal zmenu o $ +0.000006579 (+1.72%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Just Memecoin zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0007599 (-66.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Just Memecoin zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MEMECOIN zmenu o $ -0.0021369 (-84.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Just Memecoin zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0076119 (-95.14%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Just Memecoin (MEMECOIN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Just Memecoin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Just Memecoin?
Several key factors influence Just Memecoin (MEMECOIN) prices:
Social Media Hype: Viral trends, memes, and influencer endorsements drive speculative buying.
Community Sentiment: Active social communities and holder enthusiasm affect demand.
Market Speculation: Retail investor FOMO and day trading create volatility.
Whale Activity: Large holders buying or selling significantly impact price movements.
Exchange Listings: New exchange availability increases accessibility and trading volume.
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends influence memecoin performance.
Utility Development: Any actual use cases or partnerships can affect valuation.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Just Memecoin?
People want to know MEMECOIN price today because: 1) Active traders need real-time data for buying/selling decisions 2) Investors track portfolio value and performance 3) High volatility creates profit opportunities requiring constant monitoring 4) FOMO drives interest in trending memecoins 5) Price alerts help time market entries/exits 6) Social media hype increases curiosity about current valuation.
Cenové predikcie pre Just Memecoin
Cenová predikcia Just Memecoin (MEMECOIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MEMECOIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Just Memecoin (MEMECOIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Just Memecoin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Just Memecoin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MEMECOIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Just Memecoin Cenové predikcie.
O Just Memecoin
MEMECOIN is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is primarily used as a medium of exchange within the online communities for the creation and sharing of memes, a form of internet culture. MEMECOIN utilizes a proof-of-work consensus mechanism, similar to Bitcoin, to validate transactions and add them to the blockchain. The coin's issuance model is based on mining, where new coins are generated as rewards for validating transactions. MEMECOIN's role in the crypto ecosystem is to provide a platform where internet culture can be monetized and traded, creating a unique intersection between online entertainment and digital assets.
Ako nakupovať a investovať Just Memecoin
Ste pripravení začať s Just Memecoin? Nákup MEMECOIN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Just Memecoin. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Just Memecoin (MEMECOIN) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Just Memecoin sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Just Memecoin
Vlastníctvo Just Memecoin vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Just Memecoin (MEMECOIN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Just Memecoin
Akú hodnotu bude mať 1 Just Memecoin v roku 2030?
Ak by hodnota Just Memecoin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Just Memecoin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíJust Memecoin?
Dnešná cena Just Memecoin je $ 0.0003891. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Just Memecoin stále dobrou investíciou?
Just Memecoin zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MEMECOIN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Just Memecoin?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Just Memecoin v hodnote $ 55.71K.
Aká je aktuálna cena Just Memecoin?
Živá cena MEMECOIN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Just Memecoin vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MEMECOIN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Just Memecoin?
Cenu MEMECOIN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,205.19
+2.38%
ETH
3,440.72
+4.34%
SOL
163.98
+5.51%
COAI
1.194
+9.27%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MEMECOIN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MEMECOIN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Just Memecoin pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Just Memecoin v tomto roku?
Cena Just Memecoin by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Just Memecoin (MEMECOIN).
Just Memecoin (MEMECOIN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.