Objavte kľúčové informácie o Melania Meme (MELANIA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Melania Meme (MELANIA) informácie

Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

Oficiálna webová stránka:
https://melaniameme.com/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P

Melania Meme (MELANIA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Melania Meme (MELANIA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 147.95M
Celková ponuka:
$ 1000.00M
Počet coinov v obehu:
$ 887.50M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 166.70M
Historické maximum:
$ 45
Historické minimum:
$ 0.1598125388417978
Aktuálna cena:
$ 0.1667
Podrobná štruktúra tokenu Melania Meme (MELANIA)

Ponorte sa hlbšie do spôsobu vydávania, prideľovania a odomykania MELANIA tokenov. V tejto časti sú zdôraznené kľúčové aspekty ekonomickej štruktúry tokenu: užitočnosť, stimuly a nadobúdanie práv.

Overview

Melania Meme ($MELANIA) is a Solana-based memecoin with a total supply of 1,000,000,000 tokens. The tokenomics are designed to balance immediate liquidity, community engagement, and long-term team incentives, with a clear vesting and unlocking schedule.

Issuance Mechanism

  • Total Supply: 1,000,000,000 $MELANIA tokens.
  • Issuance: All tokens were minted at genesis; there is no ongoing inflation or mining.

Allocation Mechanism

Allocation Category% of Total SupplyUnlock Schedule / Notes
Team Vesting35%1-month lock, then linear monthly vesting over 12 months
Community20%Unlock schedule not disclosed
Treasury20%Unlock schedule not disclosed
Public Distribution15%100% unlocked at TGE (Token Generation Event)
Liquidity10%100% unlocked at TGE

Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Use: $MELANIA is a meme token intended for trading, holding, and community engagement. It is explicitly not designed as an investment contract, security, or to provide any form of yield, dividends, or protocol utility.
  • Incentives: There are no staking, yield, or reward mechanisms for holders. The token’s value is driven by market demand, community activity, and speculative trading.
  • Acquisition: Tokens can be acquired via public distribution (TGE), on exchanges (CEX/DEX), or through community initiatives.

Locking Mechanism

  • Team Vesting:
    • 1-month initial lockup from TGE.
    • After 1 month, 10% of the team allocation (3.5% of total supply) unlocks.
    • The remaining 90% of the team allocation vests linearly over the next 12 months (approx. 2.625% of total supply per month).
  • Community & Treasury: Both have 20% allocations, but the specific locking/unlocking schedules have not been publicly disclosed.
  • Public Distribution & Liquidity: Both are fully unlocked at TGE, with no lockup.

Unlocking Time

Allocation CategoryStart DateEnd DateUnlock TypeDetails
Team Vesting2025-01-192026-01-18Cliff + Linear1-month cliff, then monthly linear vesting for 12 months
Community2025-01-192026-02-18Not disclosedNo public details on vesting/unlocking
Treasury2025-01-192026-02-18Not disclosedNo public details on vesting/unlocking
Public Distribution2025-01-192025-01-19Cliff (Instant)100% unlocked at TGE
Liquidity2025-01-192025-01-19Cliff (Instant)100% unlocked at TGE

Summary Table

Category% SupplyUnlock MechanismUnlock StartUnlock EndNotes
Team Vesting35%1m lock, 12m linear vesting2025-01-192026-01-1810% unlock at 1m, rest monthly
Community20%Not disclosed2025-01-192026-02-18
Treasury20%Not disclosed2025-01-192026-02-18
Public Distribution15%100% at TGE2025-01-192025-01-19
Liquidity10%100% at TGE2025-01-192025-01-19

Additional Notes

  • No Utility or Yield: $MELANIA is a pure meme token with no protocol utility, governance, or yield features.
  • No Locking for Holders: There is no mechanism for users to lock tokens for rewards or governance.
  • Transparency: The team vesting schedule is transparent, but community and treasury unlock details are not fully disclosed as of now.

References

  • Official website: melaniameme.com
  • Exchange listings and further details are available on major aggregators and CEX/DEX platforms.

This structure ensures a fair launch with immediate liquidity and public access, while incentivizing long-term commitment from the team. However, the lack of detailed disclosure for community and treasury unlocks is a potential risk for transparency.

Melania Meme (MELANIA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Melania Meme (MELANIA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MELANIA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MELANIA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MELANIA tokenomiku, preskúmajte cenu MELANIA tokenu naživo!

