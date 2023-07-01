MCNCOIN (MCN) tokenomika

MCNCOIN (MCN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MCNCOIN (MCN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
MCNCOIN (MCN) informácie

MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems.

https://mcncoin.io/
https://mcncoin.io/white-paper
https://bscscan.com/token/0xdd02bC212E79ACdAb476C9295cDea8a61099Cb79

MCNCOIN (MCN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MCNCOIN (MCN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.47M
$ 2.47M
Celková ponuka:
$ 12.00M
$ 12.00M
Počet coinov v obehu:
$ 12.00M
$ 12.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.47M
$ 2.47M
Historické maximum:
$ 20
$ 20
Historické minimum:
$ 0.06541121432124603
$ 0.06541121432124603
Aktuálna cena:
$ 0.2057
$ 0.2057

MCNCOIN (MCN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MCNCOIN (MCN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MCN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MCN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MCN tokenomiku, preskúmajte cenu MCN tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.