Moonchain (MCH) tokenomika
Moonchain (MCH) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Moonchain (MCH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Moonchain (MCH) informácie
Moonchain ($MCH) is the AI value layer for data and ZK applications, powered by its unique Initial Hardware Offering (IHO). Through global device deployments, Moonchain converts real-world data into trusted, monetizable AI insights on-chain. Backed by CITIC Group, UOB Bank, and JDI Ventures, Moonchain stands out as a VC-supported, hardware-driven ecosystem bringing AI, crypto, and data monetization together. $MCH is positioned to scale globally as the infrastructure backbone for AI + Web3.
Moonchain (MCH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Moonchain (MCH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MCH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MCH tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MCH tokenomiku, preskúmajte cenu MCH tokenu naživo!
Ako kúpiť MCH
Máte záujem pridať Moonchain (MCH) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MCH vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Moonchain (MCH) história cien
Analýza histórie cien MCH pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
MCH cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MCH asi smeruje? Naša MCH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte Moonchain (MCH)
Suma
1 MCH = 0.02119 USD