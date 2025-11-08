Aktuálna dnešná cena McDonald s xStock je 301.74USD. Trhová kapitalizácia MCDX je 833,751.4331549232USD. Sledujte aktualizácie cien MCDX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena McDonald s xStock je 301.74USD. Trhová kapitalizácia MCDX je 833,751.4331549232USD. Sledujte aktualizácie cien MCDX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena McDonald s xStock (MCDX) je $ 301.74, s 0.01% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MCDX na USD konverzný kurz je $ 301.74 za MCDX.
McDonald s xStock sa v súčasnosti radí na #2205 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 833.75K, pričom počet coinov v obehu je 2.76K MCDX. Počas posledných 24 hodín sa MCDXobchodovalo v rozmedzí od $ 298.09 (low) do $ 303.59 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 319.1120635657469, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 293.2122259186859.
V krátkodobom vývoji sa MCDX zmenilo o +0.24% za poslednú hodinu a o +0.68% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.76K.
McDonald s xStock (MCDX) informácie o trhu
No.2205
$ 833.75K
$ 58.76K
$ 1.66M
2.76K
--
5,499.92006518
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia McDonald s xStock je $ 833.75K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.76K. Počet coinov v obehu MCDX je 2.76K, pričom celková zásoba je 5499.92006518. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.66M.
História cien McDonald s xStock v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 298.09
24 hod Low
$ 303.59
24 hod High
$ 298.09
$ 303.59
$ 319.1120635657469
$ 293.2122259186859
+0.24%
+0.01%
+0.68%
+0.68%
McDonald s xStock (MCDX) história cien USD
Sledujte zmeny cien McDonald s xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0302
+0.01%
30 dní
$ +7.83
+2.66%
60 dní
$ -11.23
-3.59%
90 dní
$ -4.37
-1.43%
McDonald s xStock dnešná zmena ceny
Dnes MCDX zaznamenal zmenu o $ +0.0302 (+0.01%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
McDonald s xStock zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +7.83 (+2.66%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
McDonald s xStock zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MCDX zmenu o $ -11.23 (-3.59%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
McDonald s xStock zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -4.37 (-1.43%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby McDonald s xStock (MCDX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby McDonald s xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny McDonald s xStock?
MCDX is not a legitimate McDonald's stock symbol. McDonald's trades as MCD on NYSE. If MCDX exists as a cryptocurrency token, its price would be influenced by: market sentiment, trading volume, utility/use cases, tokenomics, regulatory news, overall crypto market trends, and speculation rather than McDonald's business fundamentals.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu McDonald s xStock?
People want to know McDonald's xStock (MCDX) price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. As a tokenized version of McDonald's stock, MCDX allows crypto investors to gain exposure to traditional equity markets. Price monitoring helps assess performance, volatility, and potential entry/exit points for both day traders and long-term holders in the DeFi space.
Cenové predikcie pre McDonald s xStock
Cenová predikcia McDonald s xStock (MCDX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MCDX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia McDonald s xStock (MCDX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena McDonald s xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne McDonald s xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MCDX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na McDonald s xStock Cenové predikcie.
O McDonald s xStock
MCDX is a crypto asset that operates within the decentralized finance (DeFi) sector. It is the native token of the MCDEX platform, a decentralized exchange that focuses on the trading of permissionless and trustless derivatives. MCDX plays a crucial role in the MCDEX ecosystem, serving as a governance token that allows holders to vote on various proposals, including changes to the platform's protocol. It also provides incentives for liquidity providers, encouraging user participation and enhancing the overall liquidity of the platform. The token operates on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 standard, and its supply is determined by a deflationary model, with tokens being burnt with each transaction.
Ako nakupovať a investovať McDonald s xStock
Ste pripravení začať s McDonald s xStock? Nákup MCDX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom McDonald s xStock. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu McDonald s xStock (MCDX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 2.76K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a McDonald s xStock sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s McDonald s xStock
Vlastníctvo McDonald s xStock vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup McDonald s xStock (MCDX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je McDonald s xStock (MCDX)
McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
McDonald s xStock Zdroj
Pre hlbšie pochopenie McDonald s xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o McDonald s xStock
Akú hodnotu bude mať 1 McDonald s xStock v roku 2030?
Ak by hodnota McDonald s xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do McDonald s xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMcDonald s xStock?
Dnešná cena McDonald s xStock je $ 301.74. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je McDonald s xStock stále dobrou investíciou?
McDonald s xStock zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MCDX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s McDonald s xStock?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo McDonald s xStock v hodnote $ 58.76K.
Aká je aktuálna cena McDonald s xStock?
Živá cena MCDX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu McDonald s xStock vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MCDX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu McDonald s xStock?
Cenu MCDX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,195.36
+2.37%
ETH
3,440.22
+4.32%
SOL
163.99
+5.52%
COAI
1.1912
+9.01%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MCDX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MCDX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena McDonald s xStock pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena McDonald s xStock v tomto roku?
Cena McDonald s xStock by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu McDonald s xStock (MCDX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:49:00 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.