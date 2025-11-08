BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena MBOOM je 0.0036168USD. Trhová kapitalizácia MBOOM je --USD. Sledujte aktualizácie cien MBOOM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$0.0036175
MBOOM (MBOOM) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:48:46 (UTC+8)

Dnešná cena MBOOM

Aktuálna dnešná cena MBOOM (MBOOM) je $ 0.0036168, s 0.66% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MBOOM na USD konverzný kurz je $ 0.0036168 za MBOOM.

MBOOM sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MBOOM. Počas posledných 24 hodín sa MBOOMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0036154 (low) do $ 0.00449 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa MBOOM zmenilo o -0.59% za poslednú hodinu a o -34.84% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 25.94K.

MBOOM (MBOOM) informácie o trhu

--
----

$ 25.94K
$ 25.94K

$ 3.62M
$ 3.62M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia MBOOM je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 25.94K. Počet coinov v obehu MBOOM je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.62M.

História cien MBOOM v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0036154
$ 0.0036154
24 hod Low
$ 0.00449
$ 0.00449
24 hod High

$ 0.0036154
$ 0.0036154

$ 0.00449
$ 0.00449

--
----

--
----

-0.59%

-0.66%

-34.84%

-34.84%

MBOOM (MBOOM) história cien USD

Sledujte zmeny cien MBOOM za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000024034-0.66%
30 dní$ +0.0022298+160.76%
60 dní$ -0.0091532-71.68%
90 dní$ -0.0213832-85.54%
MBOOM dnešná zmena ceny

Dnes MBOOM zaznamenal zmenu o $ -0.000024034 (-0.66%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

MBOOM zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0022298 (+160.76%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

MBOOM zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MBOOM zmenu o $ -0.0091532 (-71.68%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

MBOOM zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0213832 (-85.54%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MBOOM (MBOOM)?

Pozrite si MBOOMstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre MBOOM

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MBOOM, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny MBOOM?

Several key factors influence MBOOM token prices:

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and user adoption directly affect price dynamics.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz impact trading activity.

Utility & Use Cases: The token's functionality within its ecosystem, staking rewards, and real-world applications drive demand.

Exchange Listings: Availability on major exchanges increases liquidity and accessibility, potentially boosting prices.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can create positive price momentum.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto space affect investor sentiment.

Technical Analysis: Chart patterns, trading volumes, and resistance/support levels influence short-term price movements.

Team Development: Project updates, roadmap progress, and team credibility impact long-term value perception.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MBOOM?

People want to know MBOOM price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, analyzing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.

Cenové predikcie pre MBOOM

Cenová predikcia MBOOM (MBOOM) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MBOOM v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MBOOM (MBOOM) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena MBOOM mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O MBOOM

MBOOM is a digital asset that operates within the decentralized finance (DeFi) sector of the cryptocurrency market. It is designed to serve as a medium of exchange, with a primary focus on facilitating transactions in the online gaming industry. MBOOM utilizes a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work (PoW) model. This crypto asset is typically used for in-game purchases and trading of virtual goods, providing a secure and transparent platform for gamers worldwide. Its issuance model is based on block rewards, with a predetermined rate of new MBOOM tokens generated per block.

Ako nakupovať a investovať MBOOM

Čo je MBOOM (MBOOM)

Building MelosBoom Data Lifecycle Network(MDLN) and DeIOE + AI PIN System, MelosBoom aims to enable autonomous management, data sharing, and value creation between devices, turning each IoT device into part of a decentralized network to build a truly interconnected world using DeIOE (Decentralized Internet of Everything) protocol.

MBOOM Zdroj

Pre hlbšie pochopenie MBOOM zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna MBOOM webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 MBOOM v roku 2030?
Ak by hodnota MBOOM rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MBOOM podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:48:46 (UTC+8)

MBOOM (MBOOM) dôležité aktualizácie v odvetví

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

