Aktuálna MAY cena je dnes 0.03956 USD. Sledujte aktuálnu MAY na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte MAY cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna MAY cena je dnes 0.03956 USD. Sledujte aktuálnu MAY na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte MAY cenový trend jednoducho na MEXC.

Viac informácií o MAY

MAY informácie o cene

MAY biela kniha

MAY oficiálna webová stránka

MAY tokenomika

MAY predpoveď cien

MAY história

MAY Sprievodca nákupom

MAY-na-fiat prevodník mien

MAY spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

MAY Logo

MAY kurz (MAY)

1 MAY na USD aktuálnu cenu:

$0.03956
$0.03956$0.03956
-0.77%1D
USD
MAY (MAY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:37:21 (UTC+8)

MAY (MAY) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898
24 hod Low
$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083
24 hod High

$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898

$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083

$ 10.157036358034295
$ 10.157036358034295$ 10.157036358034295

$ 0.03733335169831041
$ 0.03733335169831041$ 0.03733335169831041

0.00%

-0.77%

+2.75%

+2.75%

MAY (MAY) cena v reálnom čase je $ 0.03956. Za posledných 24 hodín sa obchodoval MAY v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.03898 do najvyššej hodnoty $ 0.04083, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena MAY je $ 10.157036358034295, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.03733335169831041.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa MAY zmenil o 0.00% za poslednú hodinu, -0.77% za 24 hodín a +2.75% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

MAY (MAY) informácie o trhu

No.1122

$ 12.37M
$ 12.37M$ 12.37M

$ 47.53K
$ 47.53K$ 47.53K

$ 39.56M
$ 39.56M$ 39.56M

312.66M
312.66M 312.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.26%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia MAY je $ 12.37M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 47.53K. Počet coinov v obehu MAY je 312.66M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 39.56M.

MAY (MAY) história cien USD

Sledujte zmeny cien MAY za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000307-0.77%
30 dní$ -0.00234-5.59%
60 dní$ -0.01082-21.48%
90 dní$ +0.02956+295.60%
MAY dnešná zmena ceny

Dnes MAY zaznamenal zmenu o $ -0.000307 (-0.77%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

MAY zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00234 (-5.59%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

MAY zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MAY zmenu o $ -0.01082 (-21.48%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

MAY zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.02956 (+295.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MAY (MAY)?

Pozrite si MAYstránku histórie cien.

Čo je MAY (MAY)

MAY je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich MAY investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte MAY dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o MAY na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše MAY nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

MAY predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať MAY (MAY) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš MAY (MAY) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre MAY.

Overte si teraz MAY cenové predikcie!

MAY (MAY) tokenomika

Pochopenie tokenomiky MAY (MAY) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike MAY tokenu!

Ako kúpiť MAY(MAY)

Hľadáte ako kúpiť MAY? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť MAY na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

MAY do miestnych mien

1 MAY(MAY) na VND
1,041.0214
1 MAY(MAY) na AUD
A$0.0597356
1 MAY(MAY) na GBP
0.0292744
1 MAY(MAY) na EUR
0.033626
1 MAY(MAY) na USD
$0.03956
1 MAY(MAY) na MYR
RM0.166152
1 MAY(MAY) na TRY
1.6488608
1 MAY(MAY) na JPY
¥5.89444
1 MAY(MAY) na ARS
ARS$56.4335268
1 MAY(MAY) na RUB
3.2569748
1 MAY(MAY) na INR
3.5101588
1 MAY(MAY) na IDR
Rp659.3330696
1 MAY(MAY) na KRW
55.718282
1 MAY(MAY) na PHP
2.2913152
1 MAY(MAY) na EGP
￡E.1.8901768
1 MAY(MAY) na BRL
R$0.2108548
1 MAY(MAY) na CAD
C$0.0549884
1 MAY(MAY) na BDT
4.812474
1 MAY(MAY) na NGN
58.0906952
1 MAY(MAY) na COP
$153.929938
1 MAY(MAY) na ZAR
R.0.6820144
1 MAY(MAY) na UAH
1.6314544
1 MAY(MAY) na TZS
T.Sh.97.19892
1 MAY(MAY) na VES
Bs7.3186
1 MAY(MAY) na CLP
$38.05672
1 MAY(MAY) na PKR
Rs11.1907328
1 MAY(MAY) na KZT
21.6527704
1 MAY(MAY) na THB
฿1.2821396
1 MAY(MAY) na TWD
NT$1.202624
1 MAY(MAY) na AED
د.إ0.1451852
1 MAY(MAY) na CHF
Fr0.0312524
1 MAY(MAY) na HKD
HK$0.3077768
1 MAY(MAY) na AMD
֏15.1570184
1 MAY(MAY) na MAD
.د.م0.359996
1 MAY(MAY) na MXN
$0.7267172
1 MAY(MAY) na SAR
ريال0.1479544
1 MAY(MAY) na ETB
Br5.7199804
1 MAY(MAY) na KES
KSh5.1115476
1 MAY(MAY) na JOD
د.أ0.02804804
1 MAY(MAY) na PLN
0.1432072
1 MAY(MAY) na RON
лв0.1712948
1 MAY(MAY) na SEK
kr0.3710728
1 MAY(MAY) na BGN
лв0.0656696
1 MAY(MAY) na HUF
Ft13.0947556
1 MAY(MAY) na CZK
0.8184964
1 MAY(MAY) na KWD
د.ك0.01210536
1 MAY(MAY) na ILS
0.130548
1 MAY(MAY) na BOB
Bs0.272964
1 MAY(MAY) na AZN
0.067252
1 MAY(MAY) na TJS
SM0.3683036
1 MAY(MAY) na GEL
0.1076032
1 MAY(MAY) na AOA
Kz36.1938396
1 MAY(MAY) na BHD
.د.ب0.01487456
1 MAY(MAY) na BMD
$0.03956
1 MAY(MAY) na DKK
kr0.2516016
1 MAY(MAY) na HNL
L1.0376588
1 MAY(MAY) na MUR
1.792068
1 MAY(MAY) na NAD
$0.6812232
1 MAY(MAY) na NOK
kr0.3944132
1 MAY(MAY) na NZD
$0.0676476
1 MAY(MAY) na PAB
B/.0.03956
1 MAY(MAY) na PGK
K0.1673388
1 MAY(MAY) na QAR
ر.ق0.1439984
1 MAY(MAY) na RSD
дин.3.9484836
1 MAY(MAY) na UZS
soʻm476.6263964
1 MAY(MAY) na ALL
L3.2605352
1 MAY(MAY) na ANG
ƒ0.0708124
1 MAY(MAY) na AWG
ƒ0.071208
1 MAY(MAY) na BBD
$0.07912
1 MAY(MAY) na BAM
KM0.0656696
1 MAY(MAY) na BIF
Fr116.34596
1 MAY(MAY) na BND
$0.0506368
1 MAY(MAY) na BSD
$0.03956
1 MAY(MAY) na JMD
$6.3517536
1 MAY(MAY) na KHR
158.8753336
1 MAY(MAY) na KMF
Fr16.57564
1 MAY(MAY) na LAK
859.9999828
1 MAY(MAY) na LKR
Rs11.9621528
1 MAY(MAY) na MDL
L0.6614432
1 MAY(MAY) na MGA
Ar176.6069168
1 MAY(MAY) na MOP
P0.3168756
1 MAY(MAY) na MVR
0.605268
1 MAY(MAY) na MWK
MK68.561436
1 MAY(MAY) na MZN
MT2.527884
1 MAY(MAY) na NPR
Rs5.621476
1 MAY(MAY) na PYG
278.58152
1 MAY(MAY) na RWF
Fr57.32244
1 MAY(MAY) na SBD
$0.3255788
1 MAY(MAY) na SCR
0.5783672
1 MAY(MAY) na SRD
$1.507236
1 MAY(MAY) na SVC
$0.3457544
1 MAY(MAY) na SZL
L0.6812232
1 MAY(MAY) na TMT
m0.13846
1 MAY(MAY) na TND
د.ت0.11480312
1 MAY(MAY) na TTD
$0.2678212
1 MAY(MAY) na UGX
Sh136.8776
1 MAY(MAY) na XAF
Fr22.11404
1 MAY(MAY) na XCD
$0.106812
1 MAY(MAY) na XOF
Fr22.11404
1 MAY(MAY) na XPF
Fr3.99556
1 MAY(MAY) na BWP
P0.5253568
1 MAY(MAY) na BZD
$0.0795156
1 MAY(MAY) na CVE
$3.7178488
1 MAY(MAY) na DJF
Fr7.04168
1 MAY(MAY) na DOP
$2.4725
1 MAY(MAY) na DZD
د.ج5.1222288
1 MAY(MAY) na FJD
$0.08901
1 MAY(MAY) na GNF
Fr343.9742
1 MAY(MAY) na GTQ
Q0.3030296
1 MAY(MAY) na GYD
$8.2723916
1 MAY(MAY) na ISK
kr4.78676

MAY Zdroj

Pre hlbšie pochopenie MAY zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna MAY webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o MAY

Akú hodnotu má dnes MAY (MAY)?
Aktuálna MAY cena v USD je 0.03956 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena MAY na USD?
Aktuálna cena MAY na USD je $ 0.03956. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia MAY?
Trhová kapitalizácia MAY je $ 12.37M USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu MAY?
Počet coinov v obehu MAY je 312.66M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) MAY?
MAY dosiahla cenu ATH vo výške 10.157036358034295 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) MAY?
MAY videl cenu ATL vo výške 0.03733335169831041 USD.
Aký je objem obchodovania MAY?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre MAY je $ 47.53K USD.
Bude MAY tento rok vyššia?
MAY môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti MAYpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:37:21 (UTC+8)

MAY (MAY) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-05 21:29:00Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Top správy

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025

Významné projekty, ktoré čoskoro spustia tokeny a airdropy v Q4 roku 2025

October 5, 2025

Bitcoin vystúpi na $125K! Zcash (ZEC) vedie nástup súkromných mincí v najnovšom krypto býčom trhu

October 5, 2025
Zobraziť viac

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

MAY-na-USD kalkulačka

Suma

MAY
MAY
USD
USD

1 MAY = 0.03956 USD

Obchodovať MAY

MAY/USDT
$0.03956
$0.03956$0.03956
-0.77%

Pripojte sa k MEXC ešte dnes

-- poplatok spotového zadávateľa, -- poplatok spotového prijímateľa
-- poplatok spotového zadávateľa, -- poplatok spotového prijímateľa