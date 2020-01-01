MAX (MAXSOL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MAX (MAXSOL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
MAX (MAXSOL) informácie

Prototype AI Agent on @distilled_ai , the utility token for @agentsdotland

Oficiálna webová stránka:
https://agents.land/max
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/oraim8c9d1nkfuQk9EzGYEUGxqL3MHQYndRw1huVo5h

MAX (MAXSOL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MAX (MAXSOL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.38M
Celková ponuka:
$ 999.84M
Počet coinov v obehu:
$ 999.84M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.38M
Historické maximum:
$ 0.253
Historické minimum:
$ 0.001982427644634093
Aktuálna cena:
$ 0.004379
MAX (MAXSOL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MAX (MAXSOL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MAXSOL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MAXSOL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MAXSOL tokenomiku, preskúmajte cenu MAXSOL tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.