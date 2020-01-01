Maverick Protocol (MAV) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Maverick Protocol (MAV) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Maverick Protocol (MAV) informácie

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Oficiálna webová stránka:
https://www.mav.xyz/
Biela kniha:
https://bit.ly/MavWhitepaper
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD

Maverick Protocol (MAV) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Maverick Protocol (MAV) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 39.19M
Celková ponuka:
$ 2.00B
Počet coinov v obehu:
$ 689.55M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 113.68M
Historické maximum:
$ 0.8194
Historické minimum:
$ 0.0375479861422633
Aktuálna cena:
$ 0.05684
Maverick Protocol (MAV) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Maverick Protocol (MAV) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MAV tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MAV tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MAV tokenomiku, preskúmajte cenu MAV tokenu naživo!

Ako kúpiť MAV

Máte záujem pridať Maverick Protocol (MAV) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MAV vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Maverick Protocol (MAV) história cien

Analýza histórie cien MAV pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MAV cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MAV asi smeruje? Naša MAV stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.