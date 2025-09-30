Unmarshal (MARSH) tokenomika

Unmarshal (MARSH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Unmarshal (MARSH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:04:15 (UTC+8)
USD

Unmarshal (MARSH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Unmarshal (MARSH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 670.60K
$ 670.60K$ 670.60K
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 64.64M
$ 64.64M$ 64.64M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M
Historické maximum:
$ 2.266
$ 2.266$ 2.266
Historické minimum:
$ 0.007779684635461528
$ 0.007779684635461528$ 0.007779684635461528
Aktuálna cena:
$ 0.010374
$ 0.010374$ 0.010374

Unmarshal (MARSH) informácie

Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy.

Oficiálna webová stránka:
https://unmarshal.io/
Biela kniha:
https://docs.unmarshal.io/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x5a666c7d92E5fA7Edcb6390E4efD6d0CDd69cF37

Unmarshal (MARSH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Unmarshal (MARSH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MARSH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MARSH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MARSH tokenomiku, preskúmajte cenu MARSH tokenu naživo!

Ako kúpiť MARSH

Máte záujem pridať Unmarshal (MARSH) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MARSH vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Unmarshal (MARSH) história cien

Analýza histórie cien MARSH pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MARSH cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MARSH asi smeruje? Naša MARSH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov