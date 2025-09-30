MARS4 (MARS4) tokenomika

MARS4 (MARS4) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MARS4 (MARS4) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:12:42 (UTC+8)
USD

MARS4 (MARS4) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MARS4 (MARS4) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 198.94K
$ 198.94K$ 198.94K
Celková ponuka:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.48B
$ 2.48B$ 2.48B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 320.48K
$ 320.48K$ 320.48K
Historické maximum:
$ 0.08849
$ 0.08849$ 0.08849
Historické minimum:
$ 0.000075877077834025
$ 0.000075877077834025$ 0.000075877077834025
Aktuálna cena:
$ 0.00008012
$ 0.00008012$ 0.00008012

MARS4 (MARS4) informácie

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

Oficiálna webová stránka:
https://www.mars4.me/
Biela kniha:
https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87

MARS4 (MARS4) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MARS4 (MARS4) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MARS4 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MARS4 tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MARS4 tokenomiku, preskúmajte cenu MARS4 tokenu naživo!

Ako kúpiť MARS4

Máte záujem pridať MARS4 (MARS4) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MARS4 vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MARS4 (MARS4) história cien

Analýza histórie cien MARS4 pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MARS4 cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MARS4 asi smeruje? Naša MARS4 stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov