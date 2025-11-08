BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Mastercard je 553.91USD. Trhová kapitalizácia MAON je 1,122,091.9739047214USD. Sledujte aktualizácie cien MAON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Mastercard Logo

Mastercard kurz (MAON)

1 MAON na USD aktuálnu cenu:

$553.91
$553.91
-0.68%1D
USD
Mastercard (MAON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:48:31 (UTC+8)

Dnešná cena Mastercard

Aktuálna dnešná cena Mastercard (MAON) je $ 553.91, s 0.68% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MAON na USD konverzný kurz je $ 553.91 za MAON.

Mastercard sa v súčasnosti radí na #2053 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.12M, pričom počet coinov v obehu je 2.03K MAON. Počas posledných 24 hodín sa MAONobchodovalo v rozmedzí od $ 549.97 (low) do $ 571.46 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 604.8777949802613, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 541.1678571329096.

V krátkodobom vývoji sa MAON zmenilo o -0.03% za poslednú hodinu a o +0.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.84K.

Mastercard (MAON) informácie o trhu

No.2053

$ 1.12M
$ 1.12M

$ 57.84K
$ 57.84K

$ 1.12M
$ 1.12M

2.03K
2.03K

2,025.76587154
2,025.76587154

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Mastercard je $ 1.12M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.84K. Počet coinov v obehu MAON je 2.03K, pričom celková zásoba je 2025.76587154. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.12M.

História cien Mastercard v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 549.97
$ 549.97
24 hod Low
$ 571.46
$ 571.46
24 hod High

$ 549.97
$ 549.97

$ 571.46
$ 571.46

$ 604.8777949802613
$ 604.8777949802613

$ 541.1678571329096
$ 541.1678571329096

-0.03%

-0.67%

+0.15%

+0.15%

Mastercard (MAON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Mastercard za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -3.7924-0.67%
30 dní$ -22.93-3.98%
60 dní$ -33.38-5.69%
90 dní$ +3.91+0.71%
Mastercard dnešná zmena ceny

Dnes MAON zaznamenal zmenu o $ -3.7924 (-0.67%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Mastercard zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -22.93 (-3.98%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Mastercard zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MAON zmenu o $ -33.38 (-5.69%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Mastercard zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +3.91 (+0.71%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Mastercard (MAON)?

Pozrite si Mastercardstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Mastercard

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Mastercard, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Mastercard?

Several key factors influence Mastercard (MA) stock prices:

1. Transaction volume growth - Higher payment volumes drive revenue increases
2. Digital payment adoption - Shift from cash to electronic payments boosts business
3. Cross-border transaction trends - International travel and commerce impact fees
4. Interest rate environment - Affects consumer spending and credit usage
5. Economic conditions - GDP growth, employment levels influence payment activity
6. Competition from fintech companies and digital wallets
7. Regulatory changes in payment processing
8. Currency exchange rate fluctuations for international operations
9. Consumer confidence and spending patterns
10. Quarterly earnings performance and guidance

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Mastercard?

People want to know Mastercard (MA) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance, and evaluate market trends. Day traders need real-time pricing for short-term strategies.

Cenové predikcie pre Mastercard

Cenová predikcia Mastercard (MAON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MAON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Mastercard (MAON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Mastercard mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Mastercard v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MAON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Mastercard Cenové predikcie.

O Mastercard

MAON is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure, efficient, and cost-effective manner. MAON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's supply and issuance model is based on a fixed supply, which helps to maintain its value and prevent inflation. MAON is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, highlighting its utility and versatility within the digital economy. Its decentralized nature ensures that it is not controlled by any central authority, promoting transparency and fairness within the network.

Ako nakupovať a investovať Mastercard

Ste pripravení začať s Mastercard? Nákup MAON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Mastercard. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Mastercard (MAON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 2.03K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Mastercard sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Mastercard (MAON)

Čo môžete urobiť s Mastercard

Vlastníctvo Mastercard vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Mastercard (MAON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Mastercard (MAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Mastercard Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Mastercard zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Mastercard webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Mastercard

Akú hodnotu bude mať 1 Mastercard v roku 2030?
Ak by hodnota Mastercard rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Mastercard podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:48:31 (UTC+8)

Mastercard (MAON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Mastercard

MAON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície MAON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s MAON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Mastercard (MAON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Mastercard a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
MAON/USDT
$553.91
$553.91
-0.67%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.06

$0.00006582

$0.009627

$0.19611

$0.000010312

$0.20238

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

MAON-na-USD kalkulačka

Suma

MAON
MAON
USD
USD

1 MAON = 553.91 USD