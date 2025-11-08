Aktuálna dnešná cena Manyu je 0.000000018671USD. Trhová kapitalizácia MANYU je --USD. Sledujte aktualizácie cien MANYU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Manyu je 0.000000018671USD. Trhová kapitalizácia MANYU je --USD. Sledujte aktualizácie cien MANYU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Manyu (MANYU) je $ 0.000000018671, s 3.26% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MANYU na USD konverzný kurz je $ 0.000000018671 za MANYU.
Manyu sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MANYU. Počas posledných 24 hodín sa MANYUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000000017427 (low) do $ 0.000000019602 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa MANYU zmenilo o -3.92% za poslednú hodinu a o -25.98% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 249.40K.
Manyu (MANYU) informácie o trhu
--
----
$ 249.40K
$ 249.40K$ 249.40K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Manyu je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 249.40K. Počet coinov v obehu MANYU je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien Manyu v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000000017427
$ 0.000000017427$ 0.000000017427
24 hod Low
$ 0.000000019602
$ 0.000000019602$ 0.000000019602
24 hod High
$ 0.000000017427
$ 0.000000017427$ 0.000000017427
$ 0.000000019602
$ 0.000000019602$ 0.000000019602
--
----
--
----
-3.92%
+3.26%
-25.98%
-25.98%
Manyu (MANYU) história cien USD
Sledujte zmeny cien Manyu za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00000000058968
+3.26%
30 dní
$ -0.000000017903
-48.96%
60 dní
$ +0.000000003243
+21.02%
90 dní
$ -0.000000004427
-19.17%
Manyu dnešná zmena ceny
Dnes MANYU zaznamenal zmenu o $ +0.00000000058968 (+3.26%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Manyu zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000000017903 (-48.96%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Manyu zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MANYU zmenu o $ +0.000000003243 (+21.02%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Manyu zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000000004427 (-19.17%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Manyu (MANYU)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Manyu, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Manyu?
Several key factors influence MANYU cryptocurrency prices:
Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation affect price movements.
Market Sentiment: Investor confidence, social media buzz, and community engagement drive buying/selling pressure.
Technology Updates: Protocol upgrades, partnerships, and development milestones impact valuation.
Regulatory News: Government policies and legal frameworks affecting crypto markets influence prices.
Market Trends: Overall cryptocurrency market conditions and Bitcoin's performance often correlate with altcoin prices.
Exchange Listings: New exchange additions typically increase accessibility and trading volume.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Manyu?
People want to know Manyu (MANYU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility for risk management purposes.
Cenové predikcie pre Manyu
Cenová predikcia Manyu (MANYU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MANYU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Manyu (MANYU) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Manyu mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Manyu v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MANYU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Manyu Cenové predikcie.
O Manyu
MANYU is a digital asset that operates within the decentralized finance (DeFi) sector of the cryptocurrency market. The primary role of MANYU is to facilitate peer-to-peer transactions, with an emphasis on providing a decentralized platform for financial services. Its design is based on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to automate and secure transactions. The asset's issuance model is decentralized, with a predetermined supply cap to maintain scarcity and value. Typical uses for MANYU include lending, borrowing, and yield farming, providing users with a range of financial services traditionally offered by centralized financial institutions. The asset's ecosystem is designed to promote financial inclusivity and democratize access to financial services.
Ako nakupovať a investovať Manyu
Ste pripravení začať s Manyu? Nákup MANYU na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Manyu. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Manyu (MANYU) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Manyu sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Manyu
Vlastníctvo Manyu vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Manyu rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Manyu podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíManyu?
Dnešná cena Manyu je $ 0.000000018671. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Manyu stále dobrou investíciou?
Manyu zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MANYU, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Manyu?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Manyu v hodnote $ 249.40K.
Aká je aktuálna cena Manyu?
Živá cena MANYU sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Manyu vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MANYU, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Manyu?
Cenu MANYU ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,168.81
+2.35%
ETH
3,437.87
+4.25%
SOL
163.82
+5.41%
COAI
1.185
+8.44%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MANYU na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MANYU/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Manyu pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Manyu v tomto roku?
Cena Manyu by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Manyu (MANYU).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:48:24 (UTC+8)
Manyu (MANYU) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.