Manta Network (MANTA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Manta Network (MANTA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:03:55 (UTC+8)
USD

Manta Network (MANTA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Manta Network (MANTA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 79.09M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 450.15M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 175.70M
Historické maximum:
$ 10
Historické minimum:
$ 0.15642983692201723
Aktuálna cena:
$ 0.1757
Manta Network (MANTA) informácie

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

Oficiálna webová stránka:
https://manta.network/
Biela kniha:
https://mantanetwork.medium.com/the-manta-pacific-roadmap-d09a9d918553
Prieskumník blokov:
https://pacific-explorer.manta.network/token/0x95CeF13441Be50d20cA4558CC0a27B601aC544E5?tab=token_transfers

Manta Network (MANTA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Manta Network (MANTA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MANTA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MANTA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MANTA tokenomiku, preskúmajte cenu MANTA tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

