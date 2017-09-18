Decentraland (MANA) tokenomika

Decentraland (MANA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Decentraland (MANA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Decentraland (MANA) informácie

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Oficiálna webová stránka:
https://decentraland.org/
Biela kniha:
https://decentraland.org/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi

Decentraland (MANA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Decentraland (MANA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 564.92M
$ 564.92M$ 564.92M
Celková ponuka:
$ 2.19B
$ 2.19B$ 2.19B
Počet coinov v obehu:
$ 1.97B
$ 1.97B$ 1.97B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 629.00M
$ 629.00M$ 629.00M
Historické maximum:
$ 5.89723
$ 5.89723$ 5.89723
Historické minimum:
$ 0.007883059792220592
$ 0.007883059792220592$ 0.007883059792220592
Aktuálna cena:
$ 0.2868
$ 0.2868$ 0.2868

Decentraland (MANA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Decentraland (MANA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MANA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MANA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MANA tokenomiku, preskúmajte cenu MANA tokenu naživo!

Decentraland (MANA) história cien

Analýza histórie cien MANA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MANA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MANA asi smeruje? Naša MANA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.