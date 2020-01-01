MAIV (MAIV) tokenomika

MAIV (MAIV) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MAIV (MAIV) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
MAIV (MAIV) informácie

MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects.

Oficiálna webová stránka:
https://maiv.io/
Biela kniha:
https://maiv.gitbook.io/maiv-finance
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x39903a1A6f289A67E0DE94096915c4ccD506Ab2a

MAIV (MAIV) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MAIV (MAIV) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.59M
$ 3.59M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.49B
$ 1.49B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 24.08M
$ 24.08M
Historické maximum:
$ 0.0041831
$ 0.0041831
Historické minimum:
$ 0.000157448218301527
$ 0.000157448218301527
Aktuálna cena:
$ 0.0024083
$ 0.0024083

MAIV (MAIV) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MAIV (MAIV) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MAIV tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MAIV tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MAIV tokenomiku, preskúmajte cenu MAIV tokenu naživo!

Ako kúpiť MAIV

Máte záujem pridať MAIV (MAIV) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MAIV vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MAIV (MAIV) história cien

Analýza histórie cien MAIV pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MAIV cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MAIV asi smeruje? Naša MAIV stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

