Aktuálna dnešná cena Maiga.ai je 0.01846USD. Trhová kapitalizácia MAIGA je --USD. Sledujte aktualizácie cien MAIGA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Maiga.ai (MAIGA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:48:17 (UTC+8)

Dnešná cena Maiga.ai

Aktuálna dnešná cena Maiga.ai (MAIGA) je $ 0.01846, s 5.48% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MAIGA na USD konverzný kurz je $ 0.01846 za MAIGA.

Maiga.ai sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MAIGA. Počas posledných 24 hodín sa MAIGAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01731 (low) do $ 0.02041 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa MAIGA zmenilo o +2.66% za poslednú hodinu a o -43.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.83K.

Maiga.ai (MAIGA) informácie o trhu

$ 59.83K
$ 59.83K$ 59.83K

$ 18.46M
$ 18.46M$ 18.46M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Maiga.ai je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.83K. Počet coinov v obehu MAIGA je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 18.46M.

História cien Maiga.ai v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

+2.66%

+5.48%

-43.86%

-43.86%

Maiga.ai (MAIGA) história cien USD

Sledujte zmeny cien Maiga.ai za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0009585+5.48%
30 dní$ -0.0721-79.62%
60 dní$ -0.00154-7.70%
90 dní$ -0.00154-7.70%
Maiga.ai dnešná zmena ceny

Dnes MAIGA zaznamenal zmenu o $ +0.0009585 (+5.48%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Maiga.ai zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0721 (-79.62%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Maiga.ai zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MAIGA zmenu o $ -0.00154 (-7.70%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Maiga.ai zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00154 (-7.70%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Maiga.ai (MAIGA)?

Pozrite si Maiga.aistránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Maiga.ai

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Maiga.ai, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Maiga.ai?

Several key factors influence MAIGA token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MAIGA's value.

AI Sector Performance: As an AI-focused token, developments in artificial intelligence technology and related crypto projects affect pricing.

Platform Adoption: User growth, partnerships, and real-world utility of Maiga.ai services drive demand.

Token Utility: Staking rewards, governance rights, and platform fee discounts influence holding incentives.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and accessibility.

Competition: Performance of rival AI crypto projects affects relative positioning.

Regulatory News: AI and crypto regulations can create volatility.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.

Tokenomics: Supply mechanisms, burn events, and distribution schedules affect scarcity.

Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, and global economic conditions impact risk appetite for crypto investments.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Maiga.ai?

People want to know MAIGA price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying or selling, investment analysis, and staying updated on price volatility. Traders need real-time data to capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre Maiga.ai

Cenová predikcia Maiga.ai (MAIGA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MAIGA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Maiga.ai (MAIGA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Maiga.ai mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Maiga.ai v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MAIGA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Maiga.ai Cenové predikcie.

O Maiga.ai

MAIGA is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments across the globe without the need for traditional financial intermediaries. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the proof-of-work model used by many other cryptocurrencies. MAIGA's supply model is capped, meaning there is a finite amount of the asset that can ever be in circulation. Typical uses of MAIGA include online transactions, remittances, and as a store of value. It is part of a broader ecosystem of digital assets that are transforming the way we think about money and finance.

Ako nakupovať a investovať Maiga.ai

Ste pripravení začať s Maiga.ai? Nákup MAIGA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Maiga.ai. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Maiga.ai (MAIGA) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Maiga.ai sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Maiga.ai (MAIGA)

Čo môžete urobiť s Maiga.ai

Vlastníctvo Maiga.ai vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Maiga.ai (MAIGA) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je Maiga.ai (MAIGA)

Decentralised AI agent economy for crypto and DeFAI, powered by "Proof of Trading" PoT token model based on trading volume. Backed by Amber, Chainlink, TBV, IBC, RBV and more.

Akú hodnotu bude mať 1 Maiga.ai v roku 2030?
Ak by hodnota Maiga.ai rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Maiga.ai podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

