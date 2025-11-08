Aktuálna dnešná cena Maiga.ai je 0.01846USD. Trhová kapitalizácia MAIGA je --USD. Sledujte aktualizácie cien MAIGA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Maiga.ai je 0.01846USD. Trhová kapitalizácia MAIGA je --USD. Sledujte aktualizácie cien MAIGA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Maiga.ai (MAIGA) je $ 0.01846, s 5.48% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MAIGA na USD konverzný kurz je $ 0.01846 za MAIGA.
Maiga.ai sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MAIGA. Počas posledných 24 hodín sa MAIGAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01731 (low) do $ 0.02041 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa MAIGA zmenilo o +2.66% za poslednú hodinu a o -43.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.83K.
Maiga.ai (MAIGA) informácie o trhu
--
----
$ 59.83K
$ 59.83K$ 59.83K
$ 18.46M
$ 18.46M$ 18.46M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Maiga.ai je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.83K. Počet coinov v obehu MAIGA je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 18.46M.
História cien Maiga.ai v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01731
$ 0.01731$ 0.01731
24 hod Low
$ 0.02041
$ 0.02041$ 0.02041
24 hod High
$ 0.01731
$ 0.01731$ 0.01731
$ 0.02041
$ 0.02041$ 0.02041
--
----
--
----
+2.66%
+5.48%
-43.86%
-43.86%
Maiga.ai (MAIGA) história cien USD
Sledujte zmeny cien Maiga.ai za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0009585
+5.48%
30 dní
$ -0.0721
-79.62%
60 dní
$ -0.00154
-7.70%
90 dní
$ -0.00154
-7.70%
Maiga.ai dnešná zmena ceny
Dnes MAIGA zaznamenal zmenu o $ +0.0009585 (+5.48%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Maiga.ai zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0721 (-79.62%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Maiga.ai zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MAIGA zmenu o $ -0.00154 (-7.70%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Maiga.ai zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00154 (-7.70%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Maiga.ai (MAIGA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Maiga.ai, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and accessibility.
Competition: Performance of rival AI crypto projects affects relative positioning.
Regulatory News: AI and crypto regulations can create volatility.
Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.
Tokenomics: Supply mechanisms, burn events, and distribution schedules affect scarcity.
Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, and global economic conditions impact risk appetite for crypto investments.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Maiga.ai?
People want to know MAIGA price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying or selling, investment analysis, and staying updated on price volatility. Traders need real-time data to capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre Maiga.ai
Cenová predikcia Maiga.ai (MAIGA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MAIGA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Maiga.ai (MAIGA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Maiga.ai mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Maiga.ai v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MAIGA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Maiga.ai Cenové predikcie.
O Maiga.ai
MAIGA is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments across the globe without the need for traditional financial intermediaries. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the proof-of-work model used by many other cryptocurrencies. MAIGA's supply model is capped, meaning there is a finite amount of the asset that can ever be in circulation. Typical uses of MAIGA include online transactions, remittances, and as a store of value. It is part of a broader ecosystem of digital assets that are transforming the way we think about money and finance.
MAIGA is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments across the globe without the need for traditional financial intermediaries. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the proof-of-work model used by many other cryptocurrencies. MAIGA's supply model is capped, meaning there is a finite amount of the asset that can ever be in circulation. Typical uses of MAIGA include online transactions, remittances, and as a store of value. It is part of a broader ecosystem of digital assets that are transforming the way we think about money and finance.
Ako nakupovať a investovať Maiga.ai
Ste pripravení začať s Maiga.ai? Nákup MAIGA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Maiga.ai. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Maiga.ai (MAIGA) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Maiga.ai sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Maiga.ai
Vlastníctvo Maiga.ai vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Maiga.ai rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Maiga.ai podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMaiga.ai?
Dnešná cena Maiga.ai je $ 0.01846. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Maiga.ai stále dobrou investíciou?
Maiga.ai zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MAIGA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Maiga.ai?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Maiga.ai v hodnote $ 59.83K.
Aká je aktuálna cena Maiga.ai?
Živá cena MAIGA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Maiga.ai vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MAIGA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Maiga.ai?
Cenu MAIGA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,168.81
+2.35%
ETH
3,437.86
+4.25%
SOL
163.81
+5.40%
COAI
1.19
+8.90%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MAIGA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MAIGA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Maiga.ai pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Maiga.ai v tomto roku?
Cena Maiga.ai by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Maiga.ai (MAIGA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:48:17 (UTC+8)
Maiga.ai (MAIGA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.