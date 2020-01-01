MAGIC (MAGIC) tokenomika

MAGIC (MAGIC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MAGIC (MAGIC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

MAGIC (MAGIC) informácie

Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.

Oficiálna webová stránka:
https://www.treasure.lol/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xB0c7a3Ba49C7a6EaBa6cD4a96C55a1391070Ac9A

MAGIC (MAGIC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MAGIC (MAGIC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 347.71M
$ 347.71M$ 347.71M
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 59.35M
$ 59.35M$ 59.35M
Historické maximum:
$ 6.5
$ 6.5$ 6.5
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.17068
$ 0.17068$ 0.17068

MAGIC (MAGIC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MAGIC (MAGIC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MAGIC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MAGIC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MAGIC tokenomiku, preskúmajte cenu MAGIC tokenu naživo!

Ako kúpiť MAGIC

Máte záujem pridať MAGIC (MAGIC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MAGIC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MAGIC (MAGIC) história cien

Analýza histórie cien MAGIC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MAGIC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MAGIC asi smeruje? Naša MAGIC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.