Mind-AI (MA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Mind-AI (MA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:12:22 (UTC+8)
USD

Mind-AI (MA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Mind-AI (MA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 198.37K
$ 198.37K
Celková ponuka:
$ 500.00M
$ 500.00M
Počet coinov v obehu:
$ 349.18M
$ 349.18M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 284.05K
$ 284.05K
Historické maximum:
$ 0.03401
$ 0.03401
Historické minimum:
$ 0.000416802410586225
$ 0.000416802410586225
Aktuálna cena:
$ 0.0005681
$ 0.0005681

Mind-AI (MA) informácie

The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets.

Oficiálna webová stránka:
https://www.mind-ai.io/
Biela kniha:
https://docs.mind-ai.io/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c

Mind-AI (MA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Mind-AI (MA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MA tokenomiku, preskúmajte cenu MA tokenu naživo!

Ako kúpiť MA

Máte záujem pridať Mind-AI (MA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Mind-AI (MA) história cien

Analýza histórie cien MA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MA asi smeruje? Naša MA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

