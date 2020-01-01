Layerium (LYUM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Layerium (LYUM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Layerium (LYUM) informácie

Layerium is The Next Gen Layer 2 Blockchain scaling any existing EVM Blockchain

Oficiálna webová stránka:
https://www.layerium.org
Biela kniha:
https://uploads-ssl.webflow.com/64967c521624e29a27ba6f27/6499bbb74a232f191fd140a3_Layerium_%20The%20Next%20Gen%20Layer2.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x09cf7ca1b4ca6ab3855f23020e8e0e9e721cc03d

Layerium (LYUM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Layerium (LYUM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 519.90K
$ 519.90K$ 519.90K
Historické maximum:
$ 0.043614
$ 0.043614$ 0.043614
Historické minimum:
$ 0.000220341214650122
$ 0.000220341214650122$ 0.000220341214650122
Aktuálna cena:
$ 0.001733
$ 0.001733$ 0.001733

Layerium (LYUM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Layerium (LYUM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LYUM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LYUM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LYUM tokenomiku, preskúmajte cenu LYUM tokenu naživo!

Ako kúpiť LYUM

Máte záujem pridať Layerium (LYUM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LYUM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Layerium (LYUM) história cien

Analýza histórie cien LYUM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LYUM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LYUM asi smeruje? Naša LYUM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.