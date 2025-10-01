LVN (LVN) tokenomika
LVN (LVN) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LVN (LVN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
LVN (LVN) informácie
The Levana Protocol: Levana is an acronym for “Leverage any Asset” Levana is a fully onchain perpetual swap platform. Levana Perps is currently deployed on 3 blockchains: Osmosis, Sei and Injective. Levana has partnered with the largest spot AMM on Cosmos, Osmosis DEX, the most popular Cosmos chain for leverage, Injective, and the fastest Cosmos network, SEI, to bring a peer to pool onchain perpetual swap trading to the Cosmos ecosystem.
LVN (LVN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky LVN (LVN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet LVN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu LVN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili LVN tokenomiku, preskúmajte cenu LVN tokenu naživo!
Analýza histórie cien LVN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
