Aktuálna dnešná cena Lunch Protocol je 0.001079USD. Trhová kapitalizácia LUNCH je --USD. Sledujte aktualizácie cien LUNCH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o LUNCH

LUNCH informácie o cene

Čo je LUNCH

LUNCH biela kniha

LUNCH oficiálna webová stránka

LUNCH tokenomika

LUNCH predpoveď cien

LUNCH história

LUNCH Sprievodca nákupom

LUNCH-na-fiat prevodník mien

LUNCH spot

LUNCH USDT-M futures

Lunch Protocol Logo

Lunch Protocol kurz (LUNCH)

1 LUNCH na USD aktuálnu cenu:

$0.001079
+3.55%1D
USD
Lunch Protocol (LUNCH) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:48:02 (UTC+8)

Dnešná cena Lunch Protocol

Aktuálna dnešná cena Lunch Protocol (LUNCH) je $ 0.001079, s 3.55% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LUNCH na USD konverzný kurz je $ 0.001079 za LUNCH.

Lunch Protocol sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- LUNCH. Počas posledných 24 hodín sa LUNCHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000889 (low) do $ 0.001528 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa LUNCH zmenilo o -0.37% za poslednú hodinu a o +103.20% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 18.39K.

Lunch Protocol (LUNCH) informácie o trhu

$ 18.39K
$ 1.08M
1,000,000,000
SUI

Aktuálna trhová kapitalizácia Lunch Protocol je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 18.39K. Počet coinov v obehu LUNCH je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.08M.

História cien Lunch Protocol v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000889
24 hod Low
$ 0.001528
24 hod High

-0.37%

+3.55%

+103.20%

+103.20%

Lunch Protocol (LUNCH) história cien USD

Sledujte zmeny cien Lunch Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00003699+3.55%
30 dní$ +0.000418+63.23%
60 dní$ -0.000533-33.07%
90 dní$ -0.000376-25.85%
Lunch Protocol dnešná zmena ceny

Dnes LUNCH zaznamenal zmenu o $ +0.00003699 (+3.55%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Lunch Protocol zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.000418 (+63.23%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Lunch Protocol zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LUNCH zmenu o $ -0.000533 (-33.07%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Lunch Protocol zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000376 (-25.85%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Lunch Protocol (LUNCH)?

Pozrite si Lunch Protocolstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Lunch Protocol

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Lunch Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Lunch Protocol?

Several key factors influence LUNCH Protocol token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and user adoption directly impact price dynamics.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect LUNCH valuation.

Protocol Development: Technical updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Utility and Use Cases: Real-world applications and ecosystem growth drive token demand.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Lunch Protocol?

People want to know Lunch Protocol (LUNCH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre Lunch Protocol

Cenová predikcia Lunch Protocol (LUNCH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LUNCH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Lunch Protocol (LUNCH) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Lunch Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Lunch Protocol v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LUNCH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Lunch Protocol Cenové predikcie.

O Lunch Protocol

LUNCH Money (LUNCH) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain, aiming to revolutionize the rewards and loyalty program industry. It is designed to incentivize customer feedback for restaurants and food service businesses, allowing users to earn LUNCH tokens in exchange for providing reviews and feedback. The token operates on a proof-of-stake consensus model, and its issuance is determined by the amount of feedback provided by users. With its unique approach, LUNCH Money seeks to create a mutually beneficial ecosystem where businesses can improve their services based on customer feedback, and customers are rewarded for their input.

Ako nakupovať a investovať Lunch Protocol

Ste pripravení začať s Lunch Protocol? Nákup LUNCH na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Lunch Protocol. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Lunch Protocol (LUNCH) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Lunch Protocol sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Lunch Protocol (LUNCH)

Čo môžete urobiť s Lunch Protocol

Vlastníctvo Lunch Protocol vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Lunch Protocol (LUNCH) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Lunch Protocol (LUNCH)

Lunch Protocol aims to simplify and automate DeFi yield and reward farming with AI agents, built on its secure, pre-whitelisted dApp integration platform.

Lunch Protocol Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Lunch Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Lunch Protocol webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Lunch Protocol

Akú hodnotu bude mať 1 Lunch Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota Lunch Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Lunch Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Pozrite si viac informácií o Lunch Protocol

LUNCH USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície LUNCH s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s LUNCH USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Lunch Protocol (LUNCH) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Lunch Protocol a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
LUNCH/USDT
$0.001079
$0.001079$0.001079
-0.45%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

