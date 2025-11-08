Aktuálna dnešná cena Lunch Protocol je 0.001079USD. Trhová kapitalizácia LUNCH je --USD. Sledujte aktualizácie cien LUNCH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Lunch Protocol je 0.001079USD. Trhová kapitalizácia LUNCH je --USD. Sledujte aktualizácie cien LUNCH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Lunch Protocol (LUNCH) je $ 0.001079, s 3.55% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LUNCH na USD konverzný kurz je $ 0.001079 za LUNCH.
Lunch Protocol sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- LUNCH. Počas posledných 24 hodín sa LUNCHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000889 (low) do $ 0.001528 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa LUNCH zmenilo o -0.37% za poslednú hodinu a o +103.20% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 18.39K.
Lunch Protocol (LUNCH) informácie o trhu
--
----
$ 18.39K
$ 18.39K$ 18.39K
$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SUI
Aktuálna trhová kapitalizácia Lunch Protocol je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 18.39K. Počet coinov v obehu LUNCH je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.08M.
História cien Lunch Protocol v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000889
$ 0.000889$ 0.000889
24 hod Low
$ 0.001528
$ 0.001528$ 0.001528
24 hod High
$ 0.000889
$ 0.000889$ 0.000889
$ 0.001528
$ 0.001528$ 0.001528
--
----
--
----
-0.37%
+3.55%
+103.20%
+103.20%
Lunch Protocol (LUNCH) história cien USD
Sledujte zmeny cien Lunch Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00003699
+3.55%
30 dní
$ +0.000418
+63.23%
60 dní
$ -0.000533
-33.07%
90 dní
$ -0.000376
-25.85%
Lunch Protocol dnešná zmena ceny
Dnes LUNCH zaznamenal zmenu o $ +0.00003699 (+3.55%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Lunch Protocol zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.000418 (+63.23%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Lunch Protocol zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LUNCH zmenu o $ -0.000533 (-33.07%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Lunch Protocol zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000376 (-25.85%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Lunch Protocol (LUNCH)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Lunch Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Lunch Protocol?
Several key factors influence LUNCH Protocol token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and user adoption directly impact price dynamics.
Utility and Use Cases: Real-world applications and ecosystem growth drive token demand.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Lunch Protocol?
People want to know Lunch Protocol (LUNCH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.
Cenové predikcie pre Lunch Protocol
Cenová predikcia Lunch Protocol (LUNCH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LUNCH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Lunch Protocol (LUNCH) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Lunch Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Lunch Protocol v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LUNCH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Lunch Protocol Cenové predikcie.
O Lunch Protocol
LUNCH Money (LUNCH) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain, aiming to revolutionize the rewards and loyalty program industry. It is designed to incentivize customer feedback for restaurants and food service businesses, allowing users to earn LUNCH tokens in exchange for providing reviews and feedback. The token operates on a proof-of-stake consensus model, and its issuance is determined by the amount of feedback provided by users. With its unique approach, LUNCH Money seeks to create a mutually beneficial ecosystem where businesses can improve their services based on customer feedback, and customers are rewarded for their input.
LUNCH Money (LUNCH) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain, aiming to revolutionize the rewards and loyalty program industry. It is designed to incentivize customer feedback for restaurants and food service businesses, allowing users to earn LUNCH tokens in exchange for providing reviews and feedback. The token operates on a proof-of-stake consensus model, and its issuance is determined by the amount of feedback provided by users. With its unique approach, LUNCH Money seeks to create a mutually beneficial ecosystem where businesses can improve their services based on customer feedback, and customers are rewarded for their input.
Ako nakupovať a investovať Lunch Protocol
Ste pripravení začať s Lunch Protocol? Nákup LUNCH na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Lunch Protocol. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Lunch Protocol (LUNCH) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Lunch Protocol sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Lunch Protocol
Vlastníctvo Lunch Protocol vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Lunch Protocol (LUNCH) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Lunch Protocol
Akú hodnotu bude mať 1 Lunch Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota Lunch Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Lunch Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíLunch Protocol?
Dnešná cena Lunch Protocol je $ 0.001079. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Lunch Protocol stále dobrou investíciou?
Lunch Protocol zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do LUNCH, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Lunch Protocol?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Lunch Protocol v hodnote $ 18.39K.
Aká je aktuálna cena Lunch Protocol?
Živá cena LUNCH sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Lunch Protocol vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena LUNCH, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Lunch Protocol?
Cenu LUNCH ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,168.81
+2.35%
ETH
3,436.65
+4.22%
SOL
163.75
+5.36%
COAI
1.1923
+9.11%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre LUNCH na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár LUNCH/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Lunch Protocol pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Lunch Protocol v tomto roku?
Cena Lunch Protocol by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Lunch Protocol (LUNCH).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:48:02 (UTC+8)
Lunch Protocol (LUNCH) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.