Viac informácií o LUNARBITS
LUNARBITS informácie o cene
Čo je LUNARBITS
LUNARBITS biela kniha
LUNARBITS oficiálna webová stránka
LUNARBITS tokenomika
LUNARBITS predpoveď cien
LUNARBITS história
LUNARBITS Sprievodca nákupom
LUNARBITS-na-fiat prevodník mien
LUNARBITS spot
Pre-market
Zarábať
Airdrop+
Novinky
Blog
Zistiť
Lunarbits (LUNARBITS) tokenomika
Lunarbits (LUNARBITS) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Lunarbits (LUNARBITS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Lunarbits (LUNARBITS) informácie
Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.
Lunarbits (LUNARBITS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Lunarbits (LUNARBITS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet LUNARBITS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu LUNARBITS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili LUNARBITS tokenomiku, preskúmajte cenu LUNARBITS tokenu naživo!
Ako kúpiť LUNARBITS
Máte záujem pridať Lunarbits (LUNARBITS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LUNARBITS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Lunarbits (LUNARBITS) história cien
Analýza histórie cien LUNARBITS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
LUNARBITS cenová predikcia
Chcete vedieť, kam LUNARBITS asi smeruje? Naša LUNARBITS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte Lunarbits (LUNARBITS)
Suma
1 LUNARBITS = 0.012046 USD
Obchodujte Lunarbits (LUNARBITS)
HOT
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Najvyšší objem
Kryptomeny s najvyšším objemom obchodovania
Novo pridané
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Top ziskové kryptomeny
24 h top ziskové kryptomeny, na ktoré by si mal dať pozor každý obchodník