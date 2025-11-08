Aktuálna dnešná cena Lunarbits je 0.077918USD. Trhová kapitalizácia LUNARBITS je --USD. Sledujte aktualizácie cien LUNARBITS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Lunarbits je 0.077918USD. Trhová kapitalizácia LUNARBITS je --USD. Sledujte aktualizácie cien LUNARBITS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Lunarbits (LUNARBITS) je $ 0.077918, s 2.47% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LUNARBITS na USD konverzný kurz je $ 0.077918 za LUNARBITS.
Lunarbits sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- LUNARBITS. Počas posledných 24 hodín sa LUNARBITSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0281 (low) do $ 0.11 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa LUNARBITS zmenilo o -4.78% za poslednú hodinu a o +621.46% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 3.20K.
Lunarbits (LUNARBITS) informácie o trhu
--
----
$ 3.20K
$ 3.20K$ 3.20K
$ 17.32M
$ 17.32M$ 17.32M
--
----
222,222,222
222,222,222 222,222,222
BTCRUNES
Aktuálna trhová kapitalizácia Lunarbits je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 3.20K. Počet coinov v obehu LUNARBITS je --, pričom celková zásoba je 222222222. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 17.32M.
História cien Lunarbits v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0281
$ 0.0281$ 0.0281
24 hod Low
$ 0.11
$ 0.11$ 0.11
24 hod High
$ 0.0281
$ 0.0281$ 0.0281
$ 0.11
$ 0.11$ 0.11
--
----
--
----
-4.78%
-2.46%
+621.46%
+621.46%
Lunarbits (LUNARBITS) história cien USD
Sledujte zmeny cien Lunarbits za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00197332
-2.46%
30 dní
$ +0.063318
+433.68%
60 dní
$ +0.007518
+10.67%
90 dní
$ -0.162082
-67.54%
Lunarbits dnešná zmena ceny
Dnes LUNARBITS zaznamenal zmenu o $ -0.00197332 (-2.46%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Lunarbits zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.063318 (+433.68%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Lunarbits zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LUNARBITS zmenu o $ +0.007518 (+10.67%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Lunarbits zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.162082 (-67.54%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Lunarbits?
Lunarbits (LUNARBITS) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect pricing dynamics.
Technology Updates: Development progress, partnerships, and platform improvements can drive price changes.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence investor sentiment and market stability.
Social Media: Community engagement, influencer opinions, and online discussions create price volatility.
Bitcoin Correlation: Most altcoins, including LUNARBITS, often follow Bitcoin's price trends and market cycles.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Lunarbits?
People want to know Lunarbits (LUNARBITS) price today for several key reasons:
1. Trading decisions - Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively 2. Portfolio tracking - Monitor investment performance and calculate gains/losses 3. Market timing - Identify optimal entry or exit points based on price movements 4. Risk management - Assess exposure and make informed decisions about position sizing
Cenové predikcie pre Lunarbits
Cenová predikcia Lunarbits (LUNARBITS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LUNARBITS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Lunarbits (LUNARBITS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Lunarbits mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
O Lunarbits
LUNARBITS is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to facilitate transactions and store value, similar to how traditional currencies function, but with the added benefits of blockchain technology such as decentralization, transparency, and security. LUNARBITS operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's issuance model is pre-determined and transparent, with a fixed supply that is gradually released into circulation. Typical uses for LUNARBITS include peer-to-peer transactions, online purchases, and as a potential store of value. Its role in the wider crypto ecosystem is to provide a digital alternative to traditional currencies, leveraging the benefits of blockchain technology.
Ako nakupovať a investovať Lunarbits
Ste pripravení začať s Lunarbits? Nákup LUNARBITS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Lunarbits. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Lunarbits (LUNARBITS) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Lunarbits sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Lunarbits
Čo je Lunarbits (LUNARBITS)
Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.
Lunarbits Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Lunarbits zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Lunarbits rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Lunarbits podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíLunarbits?
Dnešná cena Lunarbits je $ 0.077918. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Lunarbits stále dobrou investíciou?
Lunarbits zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do LUNARBITS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Lunarbits?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Lunarbits v hodnote $ 3.20K.
Aká je aktuálna cena Lunarbits?
Živá cena LUNARBITS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Lunarbits vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena LUNARBITS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Lunarbits?
Cenu LUNARBITS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,320.75
+2.50%
ETH
3,444.99
+4.47%
SOL
164.17
+5.63%
COAI
1.191
+8.99%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre LUNARBITS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár LUNARBITS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Lunarbits pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Lunarbits v tomto roku?
Cena Lunarbits by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Lunarbits (LUNARBITS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:47:55 (UTC+8)
Lunarbits (LUNARBITS) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.