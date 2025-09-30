LumiShare (LUMI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o LumiShare (LUMI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:16:37 (UTC+8)
USD

LumiShare (LUMI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LumiShare (LUMI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 7.90B
$ 7.90B$ 7.90B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 23.05M
$ 23.05M$ 23.05M
Historické maximum:
$ 0.17
$ 0.17$ 0.17
Historické minimum:
$ 0.00009996787833636
$ 0.00009996787833636$ 0.00009996787833636
Aktuálna cena:
$ 0.002899
$ 0.002899$ 0.002899

LumiShare (LUMI) informácie

LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors.

Oficiálna webová stránka:
https://lumishare.io/
Biela kniha:
https://docsend.com/view/iu6efg6h8u3w57gu
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x9d6df568d4d3e619b99a5f988ac7b2bcc3408753

LumiShare (LUMI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky LumiShare (LUMI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LUMI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LUMI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LUMI tokenomiku, preskúmajte cenu LUMI tokenu naživo!

LumiShare (LUMI) história cien

Analýza histórie cien LUMI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LUMI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LUMI asi smeruje? Naša LUMI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

