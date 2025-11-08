BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Luckify je 0.1579USD. Trhová kapitalizácia LUCK je 0USD. Sledujte aktualizácie cien LUCK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Luckify Logo

Luckify kurz (LUCK)

1 LUCK na USD aktuálnu cenu:

$0.1579
$0.1579$0.1579
+2.46%1D
USD
Luckify (LUCK) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:47:41 (UTC+8)

Dnešná cena Luckify

Aktuálna dnešná cena Luckify (LUCK) je $ 0.1579, s 2.46% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LUCK na USD konverzný kurz je $ 0.1579 za LUCK.

Luckify sa v súčasnosti radí na #4381 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 LUCK. Počas posledných 24 hodín sa LUCKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1518 (low) do $ 0.1579 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.42965712613217444, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.15046732205515473.

V krátkodobom vývoji sa LUCK zmenilo o +0.70% za poslednú hodinu a o -15.52% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 102.56K.

Luckify (LUCK) informácie o trhu

No.4381

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 102.56K
$ 102.56K$ 102.56K

$ 157.90M
$ 157.90M$ 157.90M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,317.224016
999,999,317.224016 999,999,317.224016

0.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Luckify je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 102.56K. Počet coinov v obehu LUCK je 0.00, pričom celková zásoba je 999999317.224016. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 157.90M.

História cien Luckify v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1518
$ 0.1518$ 0.1518
24 hod Low
$ 0.1579
$ 0.1579$ 0.1579
24 hod High

$ 0.1518
$ 0.1518$ 0.1518

$ 0.1579
$ 0.1579$ 0.1579

$ 0.42965712613217444
$ 0.42965712613217444$ 0.42965712613217444

$ 0.15046732205515473
$ 0.15046732205515473$ 0.15046732205515473

+0.70%

+2.46%

-15.52%

-15.52%

Luckify (LUCK) história cien USD

Sledujte zmeny cien Luckify za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.003791+2.46%
30 dní$ -0.0876-35.69%
60 dní$ -0.2301-59.31%
90 dní$ +0.0079+5.26%
Luckify dnešná zmena ceny

Dnes LUCK zaznamenal zmenu o $ +0.003791 (+2.46%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Luckify zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0876 (-35.69%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Luckify zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LUCK zmenu o $ -0.2301 (-59.31%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Luckify zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0079 (+5.26%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Luckify (LUCK)?

Pozrite si Luckifystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Luckify

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Luckify, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Luckify?

Several key factors influence Luckify (LUCK) token prices:

Market sentiment and overall crypto market trends significantly impact LUCK value. Bitcoin and major altcoin movements often correlate with smaller tokens.

Supply and demand dynamics play a crucial role. Token utility within the Luckify ecosystem affects demand.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Luckify?

People want to know Luckify (LUCK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on investment value. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre Luckify

Cenová predikcia Luckify (LUCK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LUCK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Luckify (LUCK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Luckify mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Luckify v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LUCK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Luckify Cenové predikcie.

O Luckify

LUCK is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, with its primary role being to facilitate transactions within the online gaming and gambling industry. It utilizes blockchain technology to ensure secure, transparent, and fair transactions, providing a solution to common issues such as trust and transparency in the gaming sector. LUCK is typically used for in-game purchases, betting, and rewards within its ecosystem. The crypto asset operates on a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to Proof of Work (PoW) systems. The supply model of LUCK is capped, meaning there is a finite number of LUCK tokens that can ever be in circulation, which helps to maintain its value.

Ako nakupovať a investovať Luckify

Ste pripravení začať s Luckify? Nákup LUCK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Luckify. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Luckify (LUCK) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Luckify sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je Luckify (LUCK)

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Luckify Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Luckify zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Luckify webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 Luckify v roku 2030?
Ak by hodnota Luckify rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Luckify podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:47:41 (UTC+8)

Luckify (LUCK) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

