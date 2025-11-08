Luckify kurz (LUCK)
Aktuálna dnešná cena Luckify (LUCK) je $ 0.1579, s 2.46% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LUCK na USD konverzný kurz je $ 0.1579 za LUCK.
Luckify sa v súčasnosti radí na #4381 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 LUCK. Počas posledných 24 hodín sa LUCKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1518 (low) do $ 0.1579 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.42965712613217444, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.15046732205515473.
V krátkodobom vývoji sa LUCK zmenilo o +0.70% za poslednú hodinu a o -15.52% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 102.56K.
No.4381
0.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Luckify je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 102.56K. Počet coinov v obehu LUCK je 0.00, pričom celková zásoba je 999999317.224016. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 157.90M.
+0.70%
+2.46%
-15.52%
-15.52%
Sledujte zmeny cien Luckify za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.003791
|+2.46%
|30 dní
|$ -0.0876
|-35.69%
|60 dní
|$ -0.2301
|-59.31%
|90 dní
|$ +0.0079
|+5.26%
Dnes LUCK zaznamenal zmenu o $ +0.003791 (+2.46%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0876 (-35.69%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LUCK zmenu o $ -0.2301 (-59.31%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0079 (+5.26%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Luckify (LUCK)?
Pozrite si Luckifystránku histórie cien.
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Luckify, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
V roku 2040 by cena Luckify mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
LUCK is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, with its primary role being to facilitate transactions within the online gaming and gambling industry. It utilizes blockchain technology to ensure secure, transparent, and fair transactions, providing a solution to common issues such as trust and transparency in the gaming sector. LUCK is typically used for in-game purchases, betting, and rewards within its ecosystem. The crypto asset operates on a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to Proof of Work (PoW) systems. The supply model of LUCK is capped, meaning there is a finite number of LUCK tokens that can ever be in circulation, which helps to maintain its value.
Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.
Pre hlbšie pochopenie Luckify zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Suma
1 LUCK = 0.1579 USD