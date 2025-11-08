BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Lucidai je 0.000009USD. Trhová kapitalizácia LUCI je --USD. Sledujte aktualizácie cien LUCI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Lucidai kurz (LUCI)

1 LUCI na USD aktuálnu cenu:

$0.000009
-25.00%1D
USD
Lucidai (LUCI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:47:34 (UTC+8)

Dnešná cena Lucidai

Aktuálna dnešná cena Lucidai (LUCI) je $ 0.000009, s 25.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LUCI na USD konverzný kurz je $ 0.000009 za LUCI.

Lucidai sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- LUCI. Počas posledných 24 hodín sa LUCIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000007 (low) do $ 0.000012 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa LUCI zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -40.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 123.34.

Lucidai (LUCI) informácie o trhu

$ 123.34
$ 90.00K
10,000,000,000
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Lucidai je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 123.34. Počet coinov v obehu LUCI je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 90.00K.

História cien Lucidai v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000007
24 hod Low
$ 0.000012
24 hod High

$ 0.000007
$ 0.000012
0.00%

-25.00%

-40.00%

-40.00%

Lucidai (LUCI) história cien USD

Sledujte zmeny cien Lucidai za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000003-25.00%
30 dní$ -0.000016-64.00%
60 dní$ -0.000991-99.10%
90 dní$ -0.000991-99.10%
Lucidai dnešná zmena ceny

Dnes LUCI zaznamenal zmenu o $ -0.000003 (-25.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Lucidai zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000016 (-64.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Lucidai zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LUCI zmenu o $ -0.000991 (-99.10%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Lucidai zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000991 (-99.10%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Lucidai (LUCI)?

Pozrite si Lucidaistránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Lucidai

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Lucidai, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Lucidai?

Lucidai (LUCI) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact LUCI pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, AI improvements, and feature releases can drive price changes.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies and AI projects affect investor sentiment.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts positioning.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements create volatility.

Community Growth: User adoption, social media presence, and developer activity drive long-term value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Lucidai?

People want to know Lucidai (LUCI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their trades effectively in the fast-moving crypto market.

Cenové predikcie pre Lucidai

Cenová predikcia Lucidai (LUCI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LUCI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Lucidai (LUCI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Lucidai mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Lucidai

LUCI is a cryptocurrency that powers the Luci platform, a decentralized ecosystem designed to facilitate the creation, sharing, and monetization of digital content. With LUCI, users can participate in the platform's governance, reward content creators, and access premium features. The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring security and efficiency in transactions. Its issuance model is designed to maintain a balanced ecosystem by distributing a portion of the newly minted coins to stakers and content creators. LUCI's primary use is within the Luci platform itself, but it also plays a role in the broader digital content and decentralized finance (DeFi) sectors.

Ako nakupovať a investovať Lucidai

Ste pripravení začať s Lucidai? Nákup LUCI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Lucidai. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Lucidai (LUCI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Lucidai sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je Lucidai (LUCI)

Lucidai was born to bridge human emotion and decentralized technology. By interpreting the most personal expressions of the subconscious — dreams — and connecting them to curated crypto opportunities, Lucidai creates a new, emotional on-ramp into Web3.

Lucidai Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Lucidai zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Lucidai webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 Lucidai v roku 2030?
Ak by hodnota Lucidai rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Lucidai podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Lucidai (LUCI) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

