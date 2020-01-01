Luxury Travel Token (LTT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Luxury Travel Token (LTT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Luxury Travel Token (LTT) informácie

Luxury Travel Token is a token project supporting a new innovative luxury travel brand. It provides a new and revolutionary luxury travel experience from Japan to all over the world. It is an exciting project that engages people around the world as participants and supporters.

Oficiálna webová stránka:
https://lt-t.io/
Biela kniha:
https://www.dropbox.com/scl/fi/hj1c0ihd01nym8kevrin7/LTT-WP-Final-EN.pdf?rlkey=p0vm8l7mt1p33tdhy0gx6zs96&e=1&st=hnr3k3yq&dl=0
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x3F91Ad19AF450B44cf5176b4dE719d77CB19EEc7

Luxury Travel Token (LTT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Luxury Travel Token (LTT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.98B
$ 1.98B$ 1.98B
Historické maximum:
$ 0.193562
$ 0.193562$ 0.193562
Historické minimum:
$ 0.001171326666446022
$ 0.001171326666446022$ 0.001171326666446022
Aktuálna cena:
$ 0.0198297
$ 0.0198297$ 0.0198297

Luxury Travel Token (LTT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Luxury Travel Token (LTT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LTT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LTT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LTT tokenomiku, preskúmajte cenu LTT tokenu naživo!

Ako kúpiť LTT

Máte záujem pridať Luxury Travel Token (LTT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LTT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Luxury Travel Token (LTT) história cien

Analýza histórie cien LTT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LTT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LTT asi smeruje? Naša LTT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

