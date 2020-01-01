Laqira Protocol (LQR) tokenomika

Laqira Protocol (LQR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Laqira Protocol (LQR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Laqira Protocol (LQR) informácie

Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.

Oficiálna webová stránka:
https://laqira.io
Biela kniha:
https://laqira.io/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf

Laqira Protocol (LQR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Laqira Protocol (LQR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 6.78M
$ 6.78M$ 6.78M
Celková ponuka:
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
Počet coinov v obehu:
$ 88.62M
$ 88.62M$ 88.62M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 191.20M
$ 191.20M$ 191.20M
Historické maximum:
$ 0.4117
$ 0.4117$ 0.4117
Historické minimum:
$ 0.003177412953362381
$ 0.003177412953362381$ 0.003177412953362381
Aktuálna cena:
$ 0.07648
$ 0.07648$ 0.07648

Laqira Protocol (LQR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Laqira Protocol (LQR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LQR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LQR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LQR tokenomiku, preskúmajte cenu LQR tokenu naživo!

Ako kúpiť LQR

Máte záujem pridať Laqira Protocol (LQR) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LQR vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Laqira Protocol (LQR) história cien

Analýza histórie cien LQR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LQR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LQR asi smeruje? Naša LQR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.